Zalaegerszeget is beveszi a médiacézár Andy Vajna rádiója

Újabb megyeszékhelyen, Zalaegerszegen szólalhat meg Andy Vajna már-már megállíthatatlanul terjeszkedő rádiója, a Rádió 1. A producer-filmügyi biztos-tévétulajdonos rádiós vállalkozása, a Radio Plus Kft. ezúttal egy önkormányzati cég által használt frekvenciát (95,1 MHz) szerzett meg.

A két társaság megállapodását a múlt héten jelentették be, a zalaegerszegi és a Vajna-féle rádiót üzemeltető cég hálózatba kapcsolódási kérelmét tegnap tárgyalta a Médiatanács. A döntéseket ugyan csak a hét második felében hozzák nyilvánosságra – tudatta a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) kommunikáció munkatársa –, ám a Fidesz-delegáltak dominálta tanács jóváhagyása borítékolható. Ez azt jelenti, hogy heteken belül – a Magyar Nemzet információi szerint már októberben – Sebestyén Balázsék ébresztik reggelente a hallgatókat. Az egerszegiek így lényegesen kevesebb helyi hangra számíthatnak, még úgy is, hogy bő négyórányi műsor és a hírek továbbra is a zalai megyeszékhelyen készülnek.

A Médiahatóságnak szemmel láthatóan nincs problémája a Rádió 1 példátlanul sikeres terjeszkedésével, amely változatos módon tesz szert a frekvenciákra. Több városban már bejáratott rádiók kaptak – miként egy fideszes polgármester megfogalmazta egy háttérbeszélgetésen – visszautasíthatatlan ajánlatot a műsoridejük bérlésére. Több új frekvenciát pedig egy Vajna ügyvédei nevén lévő cég nyert el, amelyek aztán hálózatba kapcsolódhatnak a Rádió 1-gyel.

Akad azonban még néhány megyeszékhely, köztük Békéscsaba, ahol a Radio Plus Kft.-nek egyelőre nem sikerült megvetnie a lábát. A viharsarki város esete azért érdekes, mert ott van egy másik, családi vállalkozásban működő Rádió 1. Ez alól – írta meg a 24.hu – éppen a kormánybiztos rádiója húzhatja ki a szőnyeget.

Az Interax Kft. által működtetett békéscsabai Rádió 1-frekvenciát ugyanis újrapályáztatta a Médiatanács, a tendert pedig Vajnáék nyerték annak köszönhetően, hogy a szubjektíven pontozható műsortervre egyetlen ponttal többet adtak a Radio Plusnak, mint a 24 éves rádiós tapasztalattal bíró békéscsabai családi vállalkozásnak. Ráadásul az Interax szerint egy hibás banki igazolás miatt ki kellett volna zárni a Radio Plust, ezért bírósághoz fordultak. Így egyelőre az ideiglenes frekvenciahasználati kérelmüknek köszönhetően sugározhatnak.

Egyébként nem ez az egyetlen furcsaság a Rádió 1 frekvenciái körül. A 24.hu ugyanis jelentős szövegazonosságokat mutatott ki egyes pályázatok között. Több frekvencia különböző nyerteseinek pályázataiban közel százszázalékos szövegazonosságot találtak az Összefoglaló és a Műszaki terv részeknél.

Mindenesetre a Rádió 1 hallgatottságán már látszik a terjeszkedés eredménye: a június–augusztusi adatok szerint ugyanis országosan már csaknem beérte a Kossuth és a Petőfi rádiót.

Vajnáé a Bors is Hivatalosan is kormányközeli tulajdonba kerül a Bors, a Délmagyarország és Kisalföld. A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) ugyanis jóváhagyta Andy Vajna cégének, az Avalue Befektetési Kft.-nek, hogy megvásárolja a Lapcom Kiadót, ezzel pedig ott átvegye az irányítást. A GVH versenyprobléma lehetőségét felvető kapcsolódást nem talált, illetve emlékeztetett: az NMHH már korábban hozzájárult a tranzakcióhoz.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.09.26.