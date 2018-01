Závecz: A kormányváltást akarók sem hisznek az ellenzék sikerében

Kicsit több, mint két hónappal az április 8-i választás előtt befagytak a politikai erőviszonyok, nem nagyon mozdul meg a pártok támogatottsága – mondta Závecz Tibor, a a Závecz Research közvélemény-kutató ügyvezetője a Hír TV Egyenesen című műsorában. Az aktivitás is alacsony: friss felmérés szerint a magyar választóknak mindössze 40 százaléka – 3,2 millió ember – ígéri biztosra a részvételét és rendelkezik pártpreferenciával, ami nagyon kevés ilyen közel a választásokhoz.

Závecz szerint jelenleg még nincsenek olyan kampányesemények, amelyek megmozgatták volna az erőviszonyokat. A baloldali-liberális oldalon Karácsony Gergely színre lépése is csak annyi változást hozott, hogy a meglévő tábor aktivitása, elégedettsége egy kicsivel magasabb lett – egy enyhe emelkedés látható a biztos pártválasztók körében –, de új szavazók nem érkeztek. Az ellenzék érdeke pedig az lenne, hogy feltornázzák az aktivitást, hiszen van nagyjából 900 ezer választópolgár, akik kormányváltást szeretnének, de nincsen pártjuk.

Jelenleg nagyon nehéznek tűnik mindez, hiszen ha az a kérdés, hogy legyőzhető-e a Fidesz, akkor a kormányváltást akarók soraiban is erős a szkepszis, ami viszont letöri a lendületet és az aktivitást. Lehet, hogy a közvélemény-kutatók túlmérik a Fideszt – mondta Závecz –, de ha a teljes népességben mért 33 százalék (2,7 millió szavazó) több is egy-két százalékponttal, mint a valóság, akkor is hatalmas a fölénye. Nyilván ezeket az embereket még nem vitték el szavazni, még a kormánypártnak is mozgósítani kell a saját szimpatizánsait, de vélhetően erről fog szólni a kampány.