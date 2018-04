Závecz Tibor: Orbán belefújt a harci kürtbe

Szimbolikus pillanat volt a választás napján, hogy Orbán Viktor miniszterelnök kora reggel ment el szavazni – mondta lapunknak Závecz Tibor, a ZRI Závecz Research Intézet vezetője. A szakembert azzal kapcsolatban kérdeztük, miként lehet, hogy a közvélemény-kutatók nem tudták jól prognosztizálni a várható választási eredményeket.

Závecz Tibor ezzel kapcsolatban felhívta a figyelmet arra, a közvéleménykutatók számára azért is volt különösen bizonytalan terep az idei választás, mert az utolsó napok mozgósításnak az eredményével nehéz lett volna számolni. A szakember úgy vélte, azért is volt nehéz előzetesen megbecsülni az eredményt, mert

olyan helyzet, mint most, még sosem állt elő: az egymás javára történő ellenzéki visszalépések, a taktikai szavazás

– az, hogy a listák támogatottsága elválhatott az egyéni jelöltek támogatásától – bizonytalanná tette az eredményt. Závecz Tibor szerint Orbán szavazás utáni nyilatkozatát úgy lehetett tekinteni, hogy a kormányfő „megfújta a harci kürtöt”, és ezzel a sajátjainak is üzent. A miniszterelnök maga is rögtön mozgósítani indult a szavazóhelyiségből. Amúgy is „nagy hajrát vágtak le” a kormánypártok az utolsó napokban. A mozgósítás pedig sikeresnek bizonyult, százezerrel többen szavaztak a Fideszre, mint amennyit előre jeleztek.

A kutatások fényében meglepetés az eredmény, hiszen alig volt olyan felmérés, ami a Fidesz–KDNP kétharmadával számolt volna.

Egyedül a Medián március második felében készült kutatása jelzett előre kétharmadot, de a választás előtti napokban készült felmérése már ennél kisebb támogatottságot mért.

Závecz Tibor értékelése szerint egyszerűen annyi történt, hogy a Fidesz „kimaxolta” saját szavazótáborát – ahogy szerinte a maximumot hozta a Jobbik is. A választás előtt Závecz Tibor is úgy nyilatkozott, hogy a 65 százalék feletti részvétel már az ellenzéki pártoknak kedvezne, és most is úgy véli, az ellenzéknek jelentős tartaléka volt a pártpreferenciával nem rendelkezők között. Kutatásaik szerint 900 ezer olyan párt nélküli szavazó volt, aki azt mondta, kormányváltást szeretne, szavazni 50 százalékuk szándékozott – ők Závecz Tibor szerint valószínűleg voksoltak is.

Az ellenzéknek sikerült is közülük szavazókat elhozni, de egyrészt

az ellenzéki mozgósítás nem volt olyan erőteljes, másrészt a szavazatok szétszóródtak az egyes pártok között.

Závecz szerint látszik az eredményen, hogy ezek a szavazatok segítették az egyes pártokat. Sem az MSZP, sem az LMP, sem a DK parlamentbe jutása nem került komoly veszélybe. A Jobbik is viszonylag magas, 20-30 százalékos vagy afölötti eredményeket tudott produkálni egyes körzetekben.

Érdekes jelenség szerinte, hogy a taktikai szavazás ötlete hogyan valósult meg – az eredményből az látható, hogy csak Budapesten sikerült az esélyesebb ellenzéki jelöltre való átszavazást úgy működtetni, ahogy azt az ellenzék korábban elképzelte. Példának Gy. Németh Erzsébetet, a DK újbudai jelöltjét hozta. Nála jól látszott, hogy azok, akik listán az MSZP-t támogatták, egyéniben az MSZP támogatását is élvező DK-s Gy. Némethre szavaztak, pedig a közvéleménykutató szerint ezt sem lehetett magától értetődőnek tekinteni. Vidéken viszont a tudatos taktikai szavazás nem működött.

