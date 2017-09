Zsidózásba fulladt a vita a római-parti gátról

„Zsidó értelmiségiek egy csoportja gettóba akarja zárni a római parton a 70 ha-on lévőket!” – írta ki hétfő hajnalban a Facebook-oldalára az önmeghatározása szerint a helyi lakók és vállalkozók érdekeit képviselő, a gátról szóló vitában az úgynevezett parti nyomvonalat képviselő Római-partért Egyesület.

Facebook

Bár az egyesület a gettó hasonlatot már korábban is bevezette az alternatív, Nánási úti nyomvonalat képviselő természetvédőkkel szemben, most tovább ment: meg is nevezte, kik azok a zsidó értelmiségiek, akiket falépítéssel vádol – „Lányi, Tosics, Béres, Moldován urak mit képzelnek magukról!” –, sőt, még a fényképüket is megosztotta.

A poszt alatt több kommentelő is jelezte, hogy problémás a megközelítés (többen konkrétan idiótának minősítették a szerzőket), mire valaki az egyesület nevében olyanokat válaszolt, mint például: „Zsidó értelmiségiek állnak egy megsemmisítő mozgalom élere. Fájó pont, látjuk, de attól még igaz.”

A zsidózás nem teljesen előzmény nélküli az ártérre épített ingatlanok tulajdonosait tömörítő egyesület oldalán. Szombaton kifejezetten Moldován László erzsébetvárosi LMP-s képviselőnek címeztek egy videót, amelyen 1939-es, náci fáklyás felvonulás látható. Akkor is azt írták: „Betonfallal választanák le a 70 ha-os területet a kerületünkről! (…) Vészjósló időket idéznek hazugságaikkal és tetteikkel! Meddig hagyjuk ezt itt a kerületben!”

A Római-partért Egyesület egy héttel korábban azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy azt állította: két népszerű Duna-parti szórakozóhely partszakaszán a vízmintákban az egészségügyi határértéket meghaladó mértékben találtak (a megfogalmazás alapján ők maguk) nehézfémeket, krómot, szelént és Enterococcus baktériumot, ami húgyúti fertőzést okozhat.

