Zsigó: Ezerszer lerágott csont Szita ügynökmúltja

– Kampány van, ez az ügy ezerszer lerágott csont, egy sértődött ember, Simicska Lajos reménytelen próbálkozása, hogy a kampányban lejárassa Szita Károlyt. Ez a véleményünk – így reagált Zsigó Róbert, a Fidesz országgyűlési képviselője, amikor egy sajtótájékoztatón arról kérdezték, lépni fog-e a párt Szita Károly ügyében.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Kaposvár fideszes polgármesteréről a lapunk szombati számában közölt iratok alapján világossá vált, hogy a Kádár-rendszerben „hazafias” alapon beszervezett III/II-es ügynökként, titkos megbízottként jelentett többek között családja tagjairól is. Alapvetően „az idegenforgalmi szezonban a laktanyák környezetébe beutazott nyugati állampolgárok tevékenységének figyelemmel kísérését, vizuális felderítő magatartások kiszűrését, illetve a környezetben élő és nyugati áp.-kat (állampolgárokat) fogadó magyar áp.-k személyének, kapcsolatainak felderítését” bízták rá, ő pedig lelkesen jelentett, és csak 1989 májusában szerelt le.

Az ügynökvád már 2004-ben is felmerült Szitával szemben – akkor tagadta, és megígérte, hogy kétséget kizáróan cáfolni fogja, ami azonban nem történt meg. Az RTL Klub és a Hír TV riportere is kérdezte erről Zsigót, aki minden kérdésre csak azt válaszolta, hogy „kampány van”, a Szita-ügy pedig „ezerszer lerágott csont”. Külön kérdésre elmondta, hogy ez nemcsak a párt, hanem a saját véleménye is, és nem terveznek lépéseket az ügyben.

Arra a kérdésre, hogy Zsigó szerint sikerült-e lezárni a kommunista múltat a Szita-ügy fényében, a képviselő először azt mondta, hogy nem érti a kérdést, majd hozzáfűzte: kampány van, ez egy kampánytámadás, lejáratókampány.