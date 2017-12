Zsoldosok forgatják fel Miskolcot?

Ha idejönne egy civil szervezet, akkor a munkanélküliséggel és az elvándorlással igencsak foglalkozhatna – mondta a Magyar Nemzetnek egy három gyermekét egyedül nevelő miskolci anya az Avas-lakótelepen tett keddi látogatásunkkor. A középkorú nő szerint nem helyes a civilek ellen hangolni a lakosságot, ugyanis bőven van ott tennivaló, ahova a városvezetés nem ér el.

Mint ismert, a Soros György által alapított Nyílt Társadalom Alapítvány 130 millió forintos támogatást nyújt a debreceni Alternatív Közösségek Egyesületének (AKE), hogy utóbbi segítse az észak-alföldi civil szervezetek programjait. Kriza Ákos miskolci polgármester azonban hétfőn a civil hálózat tagjait zsoldosoknak nevezte, akik a város felforgatására készülnek, illetve a kötelező betelepítési politika propagálását tervezik, emiatt nemkívánatosak a borsodi megyeszékhelyen. Miskolcon annak nyomába eredtünk, hogy a polgármester és a helyi lakosság véleménye mennyiben egyezik.

– Soros? Ezen csak röhögni lehet – demonstrálta a helyi fiatalok álláspontját egy egyetemista. Egy másik hallgató szűkszavúan annyit mondott, sokkal jobb helye is volna a magyar származású amerikai üzletember és filantróp elleni kampányra fordított pénzeknek. Ugyanakkor a lapunknak nyilatkozó nyugdíjasok körében értő fülekre találtak a polgármester szavai. Egyikük megjegyezte: az emberek segítésével csak takaróznak a Soros György által támogatott civilek, így akarnak „beférkőzni a városba”.

A helyiek a munkanélküliség problémája mellé sorolták a város rossz köztisztaságát, a mozgáskorlátozottakat akadályozó infrastruktúrát, illetve a szegények széles körű droghasználatát – ezekkel kapcsolatban üdvözölnék egy számukra ideális civil szervezet segítőmunkáját is. Megjegyzendő, egyikük sem tudott választ adni rá, szerintük eddig milyen civil tevékenységet folytatott a debreceni Alternatív Közösségek Egyesülete. Figyelemre méltó, hogy az Avason a munkanélküliség és a drogproblémák ellen küzdő Dialóg Egyesületet is alig ismerték. Az AKE-ről annyit érdemes tudni, hogy vezetője az a Damu Richárd, aki a Debrecen Bike Maffia egyesületet is irányítja: kerékpárral juttatnak el élelmiszert és egyéb segélyeket a rászorulóknak.

A miskolci Avas-lakótelep Fotó: Balogh Dávid / Magyar Nemzet

Egyébként a szervezet nem is tervezi kiterjeszteni tevékenységét Miskolcra. Hogy ezek alapján mégis milyen civilektől félti a város nyugalmát a polgármester, sajnos nem derült ki, ugyanis sem ő, sem hivatala nem válaszolt megkeresésünkre. Kriza Ákos akciója azonban annyiban mindenképpen sikeresnek tekinthető, hogy amikor igyekeztünk fölvenni a kapcsolatot a Nyílt Társadalom Alapítvány támogatását élvező AKE-vel, végül elálltak a nyilatkozattételtől. Döntésük hátterében az áll, hogy szeretnék elkerülni a politikai töltetű vitákat.

Nemcsak a miskolci városvezetésnek van problémája a civilekkel. Pécsen Páva Zsolt fideszes polgármester egy hete azzal gyanúsította meg Az emberség erejével (AEE) nevű szervezetet, hogy a 2018-as választások befolyásolására készülnek Soros Györggyel együtt. – Nem kellemes, hogy verbális inzultusok érnek minket, de remélhetőleg legföljebb ilyenek esnek meg velünk – mondta Mester Zoltán, az AEE szóvivője. Abban bízik, hogy a józan ész végül felülkerekedik a rájuk irányuló – szerinte a valóság minden elemét nélkülöző – kampányon. Kérdésünkre bizonygatta, hogy a két éve zajló intenzív hadjárat ellenére is képesek eljuttatni üzeneteiket valós tevékenységükről a környék lakosságának, ezt nem tartja naivitásnak.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.12.13.