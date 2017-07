„A kapitány úr itt az Isten”: rendőrök támadtak egy biztonsági őrre a Balaton Soundon

Elképesztő jelenetnek lehettek tanúi július 8-án a Balaton Soundra érkező vendégek: információink szerint a rendezvény biztosításában is részt vevő siófoki rendőrkapitánynál, Kasznár Gyulánál elszakadt a cérna: káromkodva-őrjöngve rontott rá egy, a behajtási engedélyeket ellenőrző biztonsági őrre, akit mellkason is ütött.

Az esetről a bántalmazott Szabó László számolt be a Magyar Nemzetnek, aki napokig a megalázó eset hatása alatt állt. „Délután három óra körül lehetett, a fesztiválra érkező autókat állítottam meg, amikor a kapitány három emberével megérkezett egy személyautóval. Alapszabály, hogy minden civil autót ellenőrizni kell, ezt a siófoki kapitányság is megkövetelte. Akinek nincs engedélye, külső parkolóba küldtük, a rendőrt, mentőautót hagytuk bemenni, de ez a sötét színű kocsi nem olyan volt, mint egy szolgálati kocsi, nem volt rajta belépésre jogosító matrica sem” - állítja Szabó.

A Valton egyik alvállalkozójának dolgozó biztonsági őr leszögezte, csak a munkáját végezte, amikor a behajtási engedélyt kérte a sofőrtől, – ami ezután történt, az viszont teljesen letaglózta. „A hátsó ülésről kiordított egy férfi, hogy mi a faszom van, azonnal nyisd ki a bejáratot, mert én vagyok a rendőrkapitány” - mesélte az őr. A vehemens utas ezután kipattant a kocsiból, és letépte a bejáratot lezáró szalagkordont, majd amikor Szabó László lehajolt, hogy visszakösse a szalagot, elé állt és a felegyenesedő férfi lendületből mellkason vágta, amitől a sértett hátrált egy lépést.

A következő pillanatban pedig már kiugrott a kocsiból a kapitány három kísérője, két férfi és egy nő is – Szabó László elmondása szerint ahogy Kasznár Gyula, ők is civilben voltak, de csak ekkor látta meg oldalukon a már kipattintott pisztolytáskát.

„Egyikük, egy férfi megragadta nyakamnál a szolgálati pólómat, és azt üvöltötte az arcomba, hogy ha nem fejezed be ezt a tevékenységet, kényszerítő intézkedés alá vonunk, és elő fogunk állítani!” idézte fel a történteket Szabó László. A biztonsági őr ekkor elmondása szerint figyelmeztette a rendőröket: feljelentést fog tenni a történtek miatt, de csak egy gúnyos választ kapott:

A kapitány úr az Isten, ha fel mered jelenteni, nagyon rá fogsz baszni.

A történteket megerősítette lapunknak egy valtonos, szintén a helyszínen dolgozó biztonsági őr. A csak névrokon Szabó Zoltán szintén egy civil autóról beszélt – igaz, a kocsin ő látott egy kikapcsolt vészvillogót is, ilyet azonban szinte bárki vásárolhat, és a rendőrök sem egyenruhában érkeztek a helyszínre.

A magát megalázottnak érző Szabó László úgy döntött, nem hagyja annyiban a történteket – már csak azért sem, mert maga is egy jogvédő egyesület elnöke – inkább a hatóságokhoz fordul segítségért.

A történtekkel kapcsolatban elsőként a Somogy megyei Rendőr-főkapitányságot kerestük meg, sajtóosztályuk közvetetten elismerte a Zamárdiban történt konfliktust: mint írták, Kazár Gyula a fesztivál biztosítási parancsnokaként dolgozott, ezért nemcsak jogosult volt, hanem szolgálati kötelezettségébe is tartozott a biztosítási feladatok helyszínein való megjelenés és tartózkodás.

A rendőrség állítja, a Balaton Soundon dolgozó rendőrök civil ruhában is belépésre jogosító, jól látható helyre tűzött kártyát viseltek, és ezzel vihették be a „nem rendőrségi jellegű, szolgálati jelzéssel ellátott járműveket a fesztivál külső biztosítási területére – más kérdés, hogy ezt a kártyát azonnal nem ismerheti fel egy, a kocsit éppen csak megállító őr. A hatóság szerint a biztonsági szolgálat munkatársának akadályozó viselkedése, érthetetlen és indokolatlan volt, ráadásul másnap is ugyanígy megállította a kapitány autóját, és mindkét esetről jegyzőkönyv készült.

„Igen, nem vettem egyből észre, hogy ez ugyanaz a kocsi, mivel percenként engedtem ki-be különböző autókat” – magyarázta a második megállítást Szabó László. Szerinte a második esetben is csak a feladatát végezte, és munkáltatója szerint jól végezte dolgát – ekkor már nem történt konfliktus. A sofőr egy rendőrségi jelvényt villantott fel, László pedig azonnal tovább engedte őket – a kapitány a második alkalommal már nem is szólt hozzá.

A rendőrség meglepő módon arra a felvetésre nem reagált, hogy Kasznár Gyula részt vett-e tettleges bántalmazásban, ő vagy kollégái szidalmazták, sértegették-e a konlifktusban érintett biztonsági őrt – ez a rész egyszerűen kimaradt válaszlevelükből, és hiába küldtük el újra erre vonatkozó kérdéseinket, cikkünk megjelenéséig nem kaptunk választ.

Megkerestük a Szabó Lászlót foglalkoztató alvállalkozó céget, a Special Force Security Team-et, ahonnan eddig szintén nem reagáltak levelünkre – a Balaton Soundot is szervező Sziget Irodánál pedig nem is hallottak a július 8-i konfliktusról.

A Központi Nyomozó Ügyészségnél viszont már tudnak róla, sőt, eljárás is indult az ügyben. mint a Magyar Nemzet megtudta, július 11-én feljelentés érkezett a KNYF-hez, kaposvári regionális osztályuk pedig csütörtökön hivatalos eljárásban elkövetett bántalmazás bűntette miatt feljelentéskiegészítést rendelt el. Ez azt jelenti, hogy a hatóság további adatokat kérhet be, tanúkat hallgathat meg az ügyben – és az újabb információk birtokában döntik majd el, hogy elutasítják a feljelentést, vagy elindítják a nyomozást.

Kasznár Gyula alezredes március elsején került a siófoki kapitányság élére, elődjét indok nélkül váltották le, amin a helyi polgármester is megdöbbent.

Az új rendőrkapitány aktívan részt vett a Balaton Sound biztosításában, annyira, hogy július 9-én – egy nappal a biztonsági őrrel történt konfliktus után – több kollégával együtt elfogott egy feltételezett külföldi drogterjesztőt a fesztiválon.

A hírről az Origo számolt be, a police.hu-ra hivatkozva, a forrásoldalról viszont valamiért már eltávolították a hírt.