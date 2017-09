A városi rendezvények gyakori szereplője volt a holtan talált kamaszlány

Feltehetően meggyilkolták azt a borsodnádasdi lányt, akit szombaton láttak utoljára, eltűnését pedig vasárnap délután jelentette be édesanyja a putnoki rendőrőrsön.

Információink szerint a 17 éves K. Csenge holttestére bukkantak a hatóságok vasárnap este nem sokkal éjfél előtt Borsodnádasdon. A fiatal lány az ózdi József Attila Gimnázium diákja volt, megkeresésünkre azonban az intézmény igazgatója nem kívánt nyilatkozni.

A lány feltételezhetően gyilkosság áldozata lett, mivel a rendőrség szakértők bevonásával, büntetőeljárás keretében vizsgálja a haláleset körülményeit. A tett helyszínéről és a bűncselekmény részleteiről azonban a nyomozásra való tekintettel nem közölt részleteket a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság.

Úgy tudjuk, a 17 éves fiatal lány vendégszereplője volt az ózdi színjátszókörnek is, és számtalan városi rendezvényen is feltűnt, ahol verset mondott, és szereplőként részt vett a Janiczak Dávid ózdi polgármester melletti szimpátiatüntetésen is.

„Most még szomorúbb vagyok, azt el is felejtettem, hogy ő adott nekem virágot a szimpátiatüntetésen” – idézte fel az interneten fellelhető fotók alapján emlékeit a városvezető. A jobbikos polgármester megrendülten értesült a halálesetről, az áldozatot az ózdi városi rendezvényekről ismerte. Mint mondta, megdöbbentek, hogy ez megtörténhet, hogy egy 17 éves lánynak meg kell halnia, „el sem tudom képzelni, hogy milyen bestiális elkövetők lehetnek”.

A helyiek beszámolója alapján a Zoom.hu arról írt, hogy a település egyik katolikus temploma melletti aknában találták meg a rendőrök és a polgárőrök a lány holttestét. A portálnak K. Csenge egyik barátnője azt mondta, a lány szombaton délután ment el otthonról, de édesanyja csak este tízig engedte el, a kamasz viszont nem ért haza. Egy helyi nő pedig azt állította, hogy szombaton este fél 8-8 körül Ózdról mentek haza, akkor még látták a lányt az egyik barátnőjével, szalonnát sütögettek az Alsó-tónál.