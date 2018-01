Álhős kapott elismerést az életmentésért?

„A kigyulladt sződligeti családi házhoz egy időben érkezett egy rendőr a váci hivatásos tűzoltókkal. A rendőr a lángok fogságából az ölében menekített ki egy hetvenéves, mozgásában korlátozott asszonyt, férjének a tűzoltók segítettek” – állt tavaly december végén a rendőrség közleményében, és a sztorit a sajtó is átvette: „Igazi hős! Ölében mentette ki a tűzből az idős asszonyt a váci rendőr” – írta például a Blikk. A TV2 Tények című műsora is beszámolt az esetről, ott a rendőr maga is nyilatkozott.

A Lánglovagok című tűzoltószakportálnak azonban feltűnt a tűzesetről a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján található közlemény is, amelyben az állt: „A tűz keletkezésekor az ingatlanban két idős ember tartózkodott, akiket a tűzoltók az épületből kihoztak, a mentőknek átadtak.” Saját információi alapján a Lánglovagok azt írja: utóbbi verzió áll közelebb a valósághoz, a váci tűzoltókkal együtt kiérkező rendőr be sem ment a füsttel telítődött házba, illetve azért sem stimmel a főtörzsőrmester verziója, mert az idős nő legalább száz kilogramm testtömegű volt.

Igazából mindegy, hiszen a helyi újságban megjelent cikk tanúsága szerint Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára, országgyűlési képviselő egy ajándékkosárral mondott köszöntet a váci rendőrnek. A cikkben az esettel kapcsolatban azt írták, hogy a főtörzsőrmester perceken belül a helyszínen volt, ahol már húsz-harminc ember figyelte az utcán ácsorogva a tüzet, de csak neki volt bátorsága bemenni az épületbe.