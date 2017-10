Arra ébredt a keceli férfi, hogy késelik

Életveszélyt okozó testi sértés kísérlete miatt indult eljárás egy 32 éves keceli lakos ellen, aki a rendőrség szerint késsel támadt egy alvó ismerősére.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A gyanúsított október 3-án éjjel tört be a 22 éves sértetthez, akit háromszor felkaron, egyszer pedig mellkason szúrt – az áldozat szerencséjére ügyetlenül, de akár életveszélyes sebeket is okozhatott volna. A fiatal férfi felriadt, és többször is megütötte támadóját, akinek csontja is tört az önvédelemből bevitt ütésektől.

A 32 éves gyanúsítottat kihallgatták, majd őrizetbe vették a rendőrök – várhatóan hamarosan előzetes letartóztatásba kerül, írja a Police.