Átvette az irányítást a bíróságon a gyorséttermi lövöldöző

Ismét bíróság elé kellett állnia S. Ábelnek, akit korábban azért ítéltek el, mert a plafonba lőtt egy budapesti gyorsétteremben. A neve először 2010-ben vált ismertté, amikor lövöldözést tervezett az ELTE jogi karán – ennek kapcsán végül csak közmunkára ítélték. Ezúttal viszont különösen nagy értékre elkövetett csalás kísérletével vádolják.

A keddi első tárgyalás az ügyben a vádlott cukorbetegsége miatt több mint fél óra csúszással kezdődött. A fotósok és operatőrök sorfalat állva várták az érkezését, közben sztorizgatással ütötték el az időt. Emiatt S. Ábel szülei azzal vádolták meg őket, hogy gyermekük „betegségén nevetgélnek”.

Az ismertetett vádiratban az áll, hogy S. Ábel 2013-ban két bankfiókba sétált be, és az erre a célra fenntartott gyűjtődobozokba két-két átutalási megbízást dobott be. E megbízások szerint az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. egyik kft.-je százezer, illetve ötszázhúszezer euró átutalását kezdeményezte saját számlájáról egy ausztriai bankszámlára. Utóbbi számlát korábban S. Ábel nyitotta Kismartonban. Az ügyészség szerint a papírokra az MVM-cég ügyvezetőjének aláírását hamisította a vádlott. A közel egy 1,25 millió eurós (közel 400 millió forint) kár végül azért nem következett be, mert a banki alkalmazottak észlelték, hogy egy arcát eltakaró ügyfél ment a gyűjtőkhöz, ezért rögtön felnyitották őket, és megtalálták a gyanús iratokat.

S. Ábel kedden rögtön az első megnyilvánulásával kivette az irányítást a bíró kezéből.

Közölte, megtagadja a vallomástételt, és a személyi adatait sem hajlandó elárulni. Papp Zsuzsanna bíró erre jelezte, hogy a vallomástétel megtagadásához joga van, de az adatairól köteles nyilatkozni. El is kezdte kérdezgetni a vádlottat születési helyéről és idejéről, S. Ábel viszont csak a vállát vonogatta. Papp erre alkudozni kezdett: kérdezte a vádlottat, ha megtiltja, hogy kép- és hangfelvételek készüljenek a teremben, akkor együttműködik-e. „Ha megteszi, akkor más a helyzet” – fogadta el az egyezkedést a terhelt. A bíró ennek megfelelően le is állíttatta a videokamerákat és a fényképezőgépeket. A vádlott – miután elérte a bírónál a szélesebb nyilvánosság kizárását – még arra is rákérdezett, hogy a Hír TV teremben maradt mikrofonja nem maradt-e bekapcsolva.

A védelem álláspontja a vádról az, hogy S. Ábel alkalmatlan kísérletet követett el,

mivel ilyen mértékű átutalást a bank a cég megerősítése nélkül akkor sem teljesített volna, ha az elkövető nem kelt gyanút a biztonságiakban. (A törvény szerint alkalmatlan kísérlet esetén a büntetést a bíróság korlátlanul enyhítheti, vagy akár mellőzheti.) Emellett új írásszakértő kirendelését is kérte a védő. A bíró szeretett volna új írásmintát kérni a vádlottól. „Ez nem így működik” – jelentette ki S. Ábel, mire Papp Zsuzsanna közölte, hogy de igen, egyszerűen csak leül az ügyvéd asztalához, és leírja, amit diktál neki. A férfi szerint ennek az az akadálya, hogy a vezetőszár csuklórésze torzítja az írásképét. A vezetőszárat viszont nem lehet levenni – erősítették meg a vádlottat kísérő bv-sek is. Arra a bírói felvetésre, hogy akkor a büntetés-végrehajtási intézetből átszállítják írásmintát felvenni, azt válaszolta: „Nem kérnék a lehetőségből, mert a szállítások nem emberiek.” S. Ábel elmondta, úgy gondolta, hogy az általuk kirendelni kért új szakértő a nyomozás során felvett mintából dolgozik majd.

Ehhez képest a vádlott apja a tárgyalás után – illetve közben, suttogva – azt mondta a sajtó képviselőinek, hogy a korábbi írásmintát kínzást követően felvett írásbeli vallomásból szerezte be a nyomozóhatóság. Állítása szerint a kínzást – ágyhoz kötözéssel – a pszichiátrián valósították meg, ahova bosszúból szállították a fiát azért, mert nem akart vallani. Elárulta, hogy ezzel kapcsolatban pert indítottak, és nehezményezte, hogy a bíróság sajtóosztálya ennek az ügynek a tárgyalásáról nem informálta a média munkatársait.

S. Ábel jelenleg márciusban kiszabott jogerős, négy és fél éves büntetését tölti a gyorséttermi lövöldözés miatt, de – a hosszas előzetes letartóztatására tekintettel – hamarosan feltételes szabadlábra kerülhet. Közben folyik ellene egy másik eljárás, mert a gyanú szerint robbanószert kotyvasztott otthon, amelyet később kiöntött. Ügyvédei nyári sajtótájékoztatójukon úgy magyarázták az esetet, hogy S. Ábel nem veszélyes, csak szeret kísérletezni.

Apja a keddi tárgyalás után azt mondta, az átutalásokra tett alkalmatlan kísérlet is lehetett akár „demonstráció” fia részéről.