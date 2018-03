Azért ölte meg a takarítót, mert összetévesztette az anyósával?

– Itt tartunk? Hogy nem tetszik valami, és máris agyonverjük a másikat?

– Kutya világot élünk – dohogott két vendég vasárnap a szigetszentmiklósi Oázis Wellness Park udvarán. A komplexumban csütörtök éjjel találták meg vérbe fagyva az egyik takarítónőt – egy vendég verte halálra.

A szörnyű tragédia ugyanakkor nem riasztotta el a kuncsaftokat, ottjártunkkor valósággal tolongtak a felszabadult vendégek a recepción. Pénteken a cég még arról tájékoztatta ügyfeleit, hogy kolléganőjük elvesztése miatt aznap zárva tartanak. Annyit egy alkalmazottól megtudtunk, hogy a recepciós hölgyet, aki a takarító kolléga holttestének megtalálásakor szolgálatban volt, nagyon megviselték a történtek. A dolgozókat egyébként feleslegesen kérdezgettük a bűntett részleteiről, nem nyilatkozhatnak, és főnökeiktől is hiába vártunk visszahívást lapzártánkig.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Pedig sok kérdésünk lett volna az elkövetőről, F. Zs. Lórándról (a rendőrségi honlapon így írják a nevét), aki talán visszatérő vendég volt, és akinek indítékáról a sajtóban különböző információtöredékek láttak napvilágot. A harmincegy éves, budapesti férfit nem sokkal tette után fogta el a kiérkező járőr. A Police.hu oldalon róla megjelent fényképen nemcsak az arcát, alkarját is kikockázták – tetoválásai ugyanis szintén alkalmasak az azonosításra. Az ügyészség a rendőrség javaslatának megfelelően indítványozta a gyanúsított előzetes letartóztatását – ennek az eljáró nyomozási bíró vasárnap helyt adott. Az erős testalkatú F. Zs. Lóránd rendőrökkel és bekötözött jobb kézfejjel jelent meg a Buda Környéki Járásbíróság épületében – keze vélhetőleg a puszta kézzel elkövetett bűncselekmény során sérült meg.

A szigetszentmiklósi wellnesközpont, ahol a gyilkosság történt Fotó: Balogh Dávid / Magyar Nemzet

Az elsődleges információk szerint – ezt a 24.hu írta meg – a brutális cselekmény előzménye az volt, hogy a takarító a folyosón megkérte a férfit, ne járkálja össze a frissen felmosott padlót, a tettes pedig ettől vesztette el teljesen a fejét. Később az RTL Klub Híradója legalább ennyire szürreális magyarázatról szerzett tudomást. E szerint is a folyosón találkozott össze az áldozat a válófélben lévő F. Zs. Lóránddal, aki pedig azért támadta meg szó nélkül, mert az anyósának hitte. Ez a történet is számos kérdést vet fel, főképpen hogy a tettes miért akarta megölni felesége édesanyját, illetve hogy téveszthette össze hozzátartozóját egy idegen takarítónővel. Arról, hogy a gyanúsított alkoholt vagy kábítószert fogyasztott volna, nem jelent meg hír, a rendőrség pedig egyelőre nem számolt be a lehetséges okokról. A tévések úgy értesültek, az 59 éves áldozat a tragikus napon szabadnapos volt – tehát nem mosta fel a folyosót. Mivel a nő egyébként Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből érkezett, szabadnapjait is munkahelyén, a wellnessközpont szállójának egyik szobájában töltötte. Négy hónapja dolgozott a szigetszentmiklósi szabadidős intézményben.

A Borsnak egy bennfentes azt nyilatkozta, a halálra vert takarítónő becsületesen végezte a munkáját, kollégái szerették, és egyáltalán nem volt kötekedős. A bulvárlap arról is beszámolt, hogy a gyanúsított állítólag három másik embert is megtámadott a végzetes estén – az egyik portást például széklábbal, de ő horzsolásokkal megúszta. Azt írják, egy közelben lakó nő úgy fogalmazott: „mindig jártak ide furcsa alakok, most azonban már félünk”. Mint mondta, a vendég hétköznap nappal, a wellnessközpont területén kívül is dühönghetett volna, a szomszédban pedig általános iskola működik.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.03.05.