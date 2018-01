Bántalmazás, hűtlenség, pedofília: a pásztói babagyilkos asszony sötét előélete

Csaknem két és fél kilométert tett meg otthonától a 34 éves H. Mónika a Nógrád megyei Pásztó déli szélén lévő, sáros, aszfalt nélküli, szeméthalmok által határolt kis utcáig, hogy azután újszülött gyermeke levágott fejét egyszerűen a szemét közé dobja. Egyelőre csak ennyit tudni biztosan az évkezdet legmegrázóbb gyilkosságáról, amelynek gyanúsítottja egy háromgyermekes anya, aki sikeresen titkolta el élettársa elől negyedik terhességét. A rendőrség szerdai közleménye szerint a jelenlegi adatok, valamint az igazságügyi orvosszakértői vélemény alapján a nő a napokban szülte meg gyermekét, akit ezt követően megölt. A Bors információi szerint a csecsemő fejére egy kutya bukkant rá hétfő este, amelyet hazavitt rémült gazdájának, aki ezután értesítette a rendőröket.

H. Mónika Facebook

A szörnyű történet gyökereit először H. Mónika és élettársa, M. János családi házánál próbáltuk felkutatni, ahová a pár a szomszédok elmondása szerint nemrégen költözött be három gyerekkel. A ház rendezettnek tűnt, az udvaron egy középkategóriás autó, egy játék babakocsi és a család kis termetű harci kutyája fogadott minket. A szomszédok szerint a pár nem küzdött megélhetési nehézségekkel, a gyerekeket rendesen járatták iskolába, óvodába. A férfi Budapestre járt dolgozni egy építkezésre, a nő pedig több mint egy éve volt gyesen harmadik gyermeke születése óta. Mónika a városi piac közelében lévő, finoman szólva is alsó kategóriás kocsmában volt pultos. Munkatársa nem akart szóba állni velünk, de a vendégek között kérdezősködve, majd onnan más forrásokhoz eljutva kiderült: hiába tűnt békésnek és idillinek a család élete Mónika Facebook-oldalán, a háttérben sötét titkok rejtőztek. A nő előző élettársa – akitől legidősebb fia született – a szóbeszéd szerint alkoholista volt, továbbá szexuálisan vonzódott a saját neméhez és a kiskorúakhoz is. Mónika ezért lényegében elmenekült ebből a kapcsolatból, János és családja pedig befogadta őt és gyermekét.

A nő viselkedése miatt azonban megromlott a kapcsolat a pár és a férfi családja között, ezért elköltöztek tőlük. Rossz nyelvek szerint Mónika többször volt hűtlen, illetve hirtelen haragúsága miatt néha bántotta is a gyerekeket. János – aki lelkileg teljesen összeomlott a történtek miatt – ráadásul bizton állította, hogy a meggyilkolt gyermek nem az övé. Sőt, egy helyi nő szerint már a legfiatalabb, most egyéves gyerek sem Jánosé volt, ráadásul ezt a terhességet is eltitkolta élettársa elől. Csak a hatodik hónapban mondta el párjának, hogy várandós, éppen akkor, amikor a férfi bejelentette, hogy elhagyja.

A háromgyermekes család otthona Fotó: Béres Attila / Magyar Nemzet

Dömsödi Gábor, Pásztó polgármestere lapunknak elmondta, az önkormányzat szociális osztálya szerint a családdal, a gyermekek nevelésével a rendelkezésükre álló információk szerint korábban nem voltak problémák.

Felkerestük azt a Pásztó szélén lévő területet is, ahol a baba fejét megtalálták. Itt főleg a helyi szegények, többségükben romák élnek. Nem tudni, mi lehetett az anya célja azzal, hogy itt rejtette el a gyermek fejét. A helyiek feltételezése szerint valószínűleg az itt élőkre akarta terelni a gyanút. A baba testét továbbra is keresik a rendőrök, a szomszédok szerint kedden kutyákkal keresték a tetemet a család házánál és környékén.