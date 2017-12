Békéscsabai molesztálás: nem történt nemi erőszak

A most elkészült orvos szakértői vélemény szerint még szűz az a 16 éves lány, akit augusztusban egy házibuliban öt fiú szexuálisan molesztált. Az első hírek szerint elkábították és megerőszakolták, most azonban kiderült, hogy a buliban sem drog, sem erőszak nem volt. Az öt fiú továbbra is előzetes letartóztatásban marad – írja a Hír TV.

A buli az iskolai szünet végén, augusztusban volt az egyik fiú nagyszüleinek békéscsabai házában. A társaság egyetlen lány tagja egy barátnőjét is magával vitte. A buliban készült képeken a lány magatehetetlenül, összehányva fekszik a szobában a szőnyegen. A fotókon az is látszik, hogy a fiúk fogdossák és molesztálják. Az első sajtóhírek arról szóltak, hogy bedrogozták és meg is erőszakolták a lányt, most azonban kiderült, hogy se drog, se erőszak nem volt.

Szilágyi Roland, az egyik fiú ügyvédje a Hír TV Riasztás stábjával közölte: valamennyi fiúnak a vallomása pici eltérésekkel, de a fő tényeket tekintve egybehangzik, és senki nem erőszakolta meg a lányt. „Igazság szerint voltak szexuális jellegű cselekmények a buliban. Voltak olyan szexuális jellegű cselekmények, amelyek nem oda tartozók, de szexuális erőszak nem” – szögezte le.

Hozzátette, hogy a szexuális erőszak definíciója tényszerűen nincs megadva. „Sajnálatosan egyébként a gyanúsításnak a szövege ahhoz, ami történt, azért javarészt passzol” – fogalmazott az ügyvéd.

Az öt fiút csoportosan elkövetett szexuális erőszakkal gyanúsítják. Közülük ketten a rendőrség informatikusaként dolgoztak. Továbbra is előzetes letartóztatásban maradnak, és ha a gyanúsítás tartalma nem változik, akár tizenöt év börtönt is kaphatnak.