Bírók a bíróság előtt Oszterék perében

Bírókat hallgatott ki tanúként tegnap a Budapest Környéki Törvényszék a többek között Oszter Sándor színész és Busch Béla ismert ügyvéd ellen befolyással üzérkedés vádjával folyó büntetőperben; név szerint Vaskuti Andrást, a Kúria bíróját és Cserni János egykori törvényszéki bírót, aki jelenleg az Országos Bírósági Hivatal tisztviselője, és aki egyébként 2006-ban nyílt levélben állt ki Gyurcsány Ferenc mellett.

Mindenki az elsőrendű pénzére pályázott és befolyást ígért

Az ügy lényege az ügyészség szerint, hogy miután az elsőrendű vádlott ellen hét éve adócsalás miatt emeltek vádat, a jelenlegi negyedrendű vádlott, K. Sándor Izrael filmproducer segítséget ajánlott neki, azzal kecsegtetve a férfit, hogy ügyét kapcsolatai révén kedvezőbb irányba tudja fordítani. Azt állította többek között, hogy kapcsolatba lépett az eljárás bírójával, Cserni Jánossal, aki pénzt kért.

A producer közben bevonta ezekbe az üzelmekbe a befolyásos körökben forgó Oszter Sándort is, aki – áll a vádiratban – olyan ismeretségeivel kérkedett, mint Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke, de a hatóságok által lehallgatott telefonbeszélgetésekben táblabírókhoz fűződő barátságairól is említést tett. A színész állítólag milliókat kapott, hogy közbenjárjon az ügyben. Rajta keresztül jutott el K. Sándor Izrael Busch Bélához, aki akkor ügyvédi praxisa mellett az ELTE jogi karának büntetőjogi tanszékét vezette. Az ügyészség szerint a neves jogász a produceren keresztül több tíz millió forinttal húzta le az elsőrendű vádlottat, miközben azt sugallta, bele tud nyúlni az ellene folyó eljárásba, például olyan személyek befolyásolásával, mint egyetemi oktatótársa, a Kúrián bíráskodó Vaskuti András.

A pulpitus másik oldalán

Az elmúlt héten a bíróság már felolvasta Handó Tünde vallomását, az OBH-elnök ugyanis kérte, és számára engedélyezték is, hogy ne kelljen megjelennie a törvényszéken, helyette írásban nyilatkozzon. Ezt Cserni is kérvényezte, vele azonban már nem voltak ennyire engedékenyek. Kedden az ő meghallgatásával kezdődött a tárgyalás, amiről Oszter – sokadik alkalommal – elkésett. Később el is aludt, ami szintén legalább harmadszor fordult elő vele ebben a teremben. Holdampf Gusztáv tanácsvezető bíró meg is említette, most már kicsit neheztel a színészre, aki – az utóbbi időkben kipattant bulvárbotrányaihoz hasonlóan – kifogások sorát hozta fel mentségére: dugó volt, keveset aludt, idős.

– Ismeri a járást ebben a tárgyalóban? – kérdezte a tanácselnök a terembe belépő kollégáját, Cserni Jánost.

– Az ülést is – válaszolta a tanú, aztán mikor kissé tétován keresni kezdte, hol van a hallgatóság soraiból a bírói pulpitus elé vezető lépcső, pontosított: „csak az ülést”. Miután meghallgatta a bíróság ilyenkor kötelező jogi kioktatását a tanúvallomás megtagadásáról – amit korábban maga is számtalanszor elismételhetett már –, bírói kérdésre elmondta, a vádlottak közül az elsőrendűt ismeri, aki „vádlottja volt”, illetve K. Sándor Izraelt, aki korábban „életútinterjút” csinált vele saját internetes híroldalára, a Fox11.hu-ra.

Nem befolyásolták őket

A bíró elmondása szerint az a beszélgetés már eleve gyanús volt – például mikor a negyedrendű vádlott azt mondta: „bíró úr, önt Amerikában is tisztelik” –, a beszélgetést követően pedig a producer gyakorta hívogatta, többször előzetes bejelentés nélkül megjelent az irodájában, és ajánlkozott, hogy készülő könyvét szívesen kiadná. Időközben Cserni János levelet írt az amerikai Fox televíziónak, érdeklődve, tudnak-e a magyar Fox11-ről. Két héttel később a weboldal elérhetetlenné vált, Cserni pedig – vagy a titkára, erre már nem emlékszik – kiadta K. Sándor Izrael útját, kérve, ne keresse többet. A férfi ezután már csak egyszer bukkant fel, az említett adócsalási ügy tárgyalásán, de a tanúskodó bíró úgy emlékezett, számára nem derült ki az, hogy annak vádlottjával K. bármilyen kapcsolatban lenne, az ügyben a producer nem kísérelt meg hatni rá.

Vaskuti András ugyancsak tagadta, hogy Busch Béla bármikor is befolyásolni próbálta volna,

de azt nem zárta ki, hogy a tanszéken megvitatott szakmai tapasztalataik, dilemmáik között említésre került az elsőrendű vádlott elleni adócsalási eljárás.

A kihallgatásokon – a nyomozati iratokban foglalt egyes állítások ellenőrzése végett – olyan kérdések is felmerültek, hogy például tudja-e Cserni, mi a vezérműlánc (nem), volt-e lila fal az irodájában (nem), és milyen focicsapatnak szurkol Vaskuti (Vasas).

A két bíró vallomásainak egy-egy része idejére Holdampf Gusztáv zárt tárgyalást rendelt el, tekintettel arra, hogy esetleg személyes információk hangozhatnak el.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017.09.13.