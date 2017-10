Boldvai vérfertőzés és erőszak: megszólalt a védőnő

Ott, ahol a mélyszegénység általános, egy csendes, visszavonultan élő család senkinek sem szúr szemet. Ez egyértelműen kiderült a boldvai intézmények, családsegítő szakemberek válaszaiból, akit arról kérdeztünk: hogyan maradhatott észrevétlen, hogy az A. családban az apa bántalmazta és kétszer is teherbe ejtette saját lányát, a második gyereket pedig felesége segítségével megfojtotta.

A Magyar Nemzetnek válaszolt Sipos Klára, a család védőnője, aki elismerte, hogy nyolcgyerekes család rossz körülmények között élt. Csakhogy szerinte ez egyáltalán nem rendkívüli a településen – a lakosság mintegy 30 százaléka roma származású, náluk jellemző, hogy több generáció lakik egy fedél alatt rendetlen környezetben.

Sipos nem tapasztalt visszaélésre, bántalmazásra utaló nyomot sem; utóbbit talán érhetőbbé teszi, hogy a védőnőt többnyire az együttműködőnek látszó szülők fogadták, és az általa feltett kérdésekre is ők válaszoltak, nem a gyerekek. A szakértő elismeri, nem tudott a többször megerőszakolt Alexandra terhességeiről sem, mivel a lány titkolta állapotát. „A várandósgondozás egyébként is akkor veszi kezdetét, amikor a szülész-nőgyógyász szakorvos megállapítja a méhen belüli várandósságot és az általa kiállított igazolással a leendő anya felkeresi a területileg illetékes védőnőt. Ez ebben az esetben nem történt meg” – jegyezte meg a védőnő.

Az A. család tragédiájára így csak akkor derült fény, amikor már késő volt: a védőnő tavaly júliusban jelezte a hatóságok felé, hogy Alexandra nemrég otthonában szült – ezután indult be a gépezet, és végül a rendőrök találtak rá az ágyneműtartóba rejtett csecsemőholttestre.

Az ügyben megkérdezett helyi szervek – így az általános iskola, az alapellátó központ vezetése – egyformán úgy nyilatkoztak, hogy nem kaptak és nem is adtak vészjelzést az A. család ügyében: a három kiskorú gyerek szegényes ruházatban, de rendszeresen járt iskolába, fegyelmezni sem kellett igazán őket, a szülők pedig részt vettek az óvodai, iskolai értekezleteken és biztosították a tanfelszerelést is.

Mint arról korábban beszámoltunk, egy most húszéves boldvai lányt saját apja tartott fogva szexrabszolgaként közel tíz éven keresztül. Alexandra először 2011-ben, 14 évesen szült gyereket az apjától. Az újszülött papírjaira azt írták, hogy apja ismeretlen. A lány a Hír TV-nek úgy nyilatkozott, hogy miután hazament a kórházból, az apja tovább erőszakolta, ütötte, verte. Ha szólt az anyjának, tőle is kapott. A második gyermeket otthon szülte meg, ám rosszul lett, és kórházba kellett szállítani. Itt derült ki, hogy nemrég szült, ám a baba nincs meg. Ezután indult rendőrségi nyomozás az ügyben, az újszülött holttestét a család házában, az ágyneműtartóban találták meg.

A nyomozás elején még arra voltak adatok, hogy a nő titkolta szülei előtt is a terhességét, és gyakorlatilag egyedül hajtotta végre a cselekményt. A nyomozás azonban feltárta azt, hogy a fiatal nőt az apja tízéves korától erőszakkal szexuálisan zaklatta, szexuális cselekményekre kényszerítette, amelyről tudott az édesanya is, aki ezt gyakorlatilag passzívan tűrte, ezzel segítséget nyújtva cselekvőségéhez, ezzel veszélyeztetve az akkor még kiskorú lány testi, erkölcsi, érzelmi fejlődését” – közölte Martossy György, Borsod-Abaúj Zemplén Megye főügyészhelyettese. A DNS-vizsgálat bebizonyította, hogy Alexandra mindkét gyermeke a saját apjától van. A lány szülei előzetes letartóztatásban vannak, ügyükben most emeltek vádat.