Bulgáriából adták ki a halálkamion újabb gyanúsítottját

Bár már zajlik az elsőfokú bírósági eljárás a 71 ember életét követelő halálkamion ügyében, a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) egy újabb gyanúsított előzetes letartóztatását kezdeményezte. A 34 éves bolgár férfit – akinek ügyét a többiekétől elkülönítették – nemzetközi és európai elfogatóparancs alapján a bolgár hatóságok vették őrizetbe augusztus 8-án, majd most hétfőn átadták a magyar hatóságoknak.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyészség közleménye szerint az NNI nyomozói a bolgár férfit bűnszervezetben, a csempészett személyek sanyargatásával, üzletszerűen elkövetett embercsempészés bűntette miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A megalapozott gyanú szerint tagja volt a „parndorfi” néven emlegetett bűnszervezetnek, és ő szállított Magyarországra Bulgáriából három embercsempész sofőrt, akik közül kettőt ő maga szervezett be, illetve két alkalommal előfutóként segédkezett az illegális határátlépők Nyugat-Európába szállításánál.

Az ügyészség kezdeményezte a bolgár gyanúsított előzetes letartóztatását. Ez a közlemény szerint azért indokolt, mert a bűncselekményért súlyos, akár 16 éves büntetést is ki lehet szabni, és tartani kell attól, hogy a hatóságok elől elszökne, elrejtőzne. Ezt támasztja alá az is, hogy a férfit elfogni is csak nemzetközi és európai elfogatóparanccsal sikerült. Ezen kívül tartani lehet attól is, hogy a gyanúsított szabadlábra kerülése esetén a bűnszervezet többi tagjának figyelmeztetésével megnehezítené a bizonyítást.

A parndorfi halálkamionként emlegetett hűtőkocsi belülről nem nyitható rakterébe 2015-ben, a mórahalmi déli határszakasz közelében zsúfolták be a több tucat bevándorlót, akik a szellőzés hiánya miatt három órán belül – még magyar területen – megfulladtak. Az áldozatok hiába dörömböltek, a vád szerint a huszonöt éves bolgár sofőr – főnökei utasítására – nem vett erről tudomást, és az ausztriai Pándorfaluig hajtott a teherautóval. Ott az A4-es autópálya leállósávjában hagyta az addigra már csak az ötvenkilenc férfi, nyolc nő és négy gyermek holttestét szállító járművet, és a felvezető autót vezető bűntársával együtt Magyarország felé elmenekült. A legfiatalabb áldozat 10 hónapos volt.