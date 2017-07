Családot fenyegetett meg egy mentős cég vezetője

Vádat emelt a tatabányai ügyészség egy mentős cég ügyvezetője ellen, aki vádiratuk szerint megfenyegetett egy kiszolgáltatott családot.

A hatóság adatai szerint a sértettek január 26-án tizenegy éves, transzplantált gyerekükhöz hívtak mentőt, akit a fertőzés veszélye miatt – háziorvosi utasításra – egyedi szállítással kellett volna Budapestre szállítani, hogy ott kezeléseket kapjon.

A gyereket délelőtti rendelési idő szerint, 9–10 óra között várták egy budapesti kórházban, de a betegszállító órákat késett: végül háromnegyed 12 kor jelent meg a magán-mentőszolgálat autója, ami egy másik beteget is szállított.

Az anya a késés és a körülmények miatt is visszamondta volna a szolgáltatást, de a cég vezetője számon kérte és megfenyegette a nőt: ha most nem szállnak be a mentőbe, soha többet nem jönnek értük. A megfélemlített anya pedig engedelmeskedett, beültek a járműbe, a másik beteg jelenléte miatt kockáztatva a fertőzésveszélyt is.

A kikényszerített utazás ráadásul feleslegesnek bizonyult: a megbeszélt időponthoz képest háromórás késéssel futottak be a fővárosi kórházba, így a gyerek végül nem kapott szakorvosi ellátást.

A cég ügyvezetője ellen kényszerítés miatt emeltek vádat, és pénzbüntetéssel sújtanák.