Czeglédy Csaba alkalmazottai is előzetesbe kerülhetnek

A Kemma.hu azt írja szerdai cikkében, hogy Czeglédy Csaba által vezetett Humán Operátor Zrt. három alkalmazottjának előzetes letartóztatását kezdeményezte a a Csongrád Megyei Főügyészség. A gyanú szerint közvetlenül a volt szombathelyi önkormányzati képviselő (Éljen Szombathely!–MSZP–DK–Együtt) utasításai szerint látták el feladatukat, és vettek részt a bűnszervezet tevékenységében.

A vádhatóság azt is kezdeményezte, hogy hét, június 13-án őrizetbe vett gyanúsított, így köztük Czeglédy Csaba előzetes letartóztatását további két hónappal hosszabbítsa meg a bíróság – közölte Szanka Ferenc, a Csongrád Megyei Főügyészség szóvivője. Czeglédy egyébként ügyvédként az MSZP és a DK jogi képviseletét is ellátta több ügyben.

Czeglédy Csaba és társai ellen bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt folyik eljárás.

A gyanú szerint a Czeglédy Csaba vezetésével létrejött bűnszervezet 2011 és 2016 között olyan céghálózatot alakított ki, amely diákmunka-közvetítéssel foglalkozott. Céljuk az volt, hogy a bűnszervezet élén álló és a Humán Operátor Zrt.-hez köthető személyek, az azt követő szinten lévő közvetítő cégek, illetőleg a céghálózat alján levő és strómanok által vezetett iskolaszövetkezetek segítségével a diákmunka-közvetítés után járó közterhek megfizetését elkerüljék. A gyanú szerint a bűnszervezet csaknem 3 milliárd forint vagyoni hátrányt okozott az állami költségvetésnek azzal, hogy az iskolaszövetkezetek az általános forgalmi adót, illetve a személyi jövedelemadót nem vallották be, vagy ha be is vallották, azt nem fizették meg.