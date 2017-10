Dózsa György úti gázolás: házi őrizetben marad M. Richárd

A Budai Központi Kerületi Bíróság három hónappal meghosszabbította M. Richárd házi őrizetét, és elrendelte a mozgásának nyomkövetővel történő ellenőrzését. A Fővárosi Törvényszék 2017. október 11-én meghozott másodfokú végzésével helybenhagyta az elsőfokú bíróság döntését – írja közleményben a Fővárosi Törvényszék.

Az elsőfokú határozat ellen M. Richárd védői jelentettek be fellebbezést, amelyben a házi őrizet megszüntetését, illetve másodlagosan enyhébb kényszerintézkedés, lakhelyelhagyási tilalom elrendelését kérték. A másodfokú bíróság azonban megállapította, hogy az elsőfokú döntés indokai helytállóak.

A nyomozás még folyamatban van, amelynek során a hatóság szükségesnek tartja szakértői vélemények és okiratok beszerzését, illetve további kihallgatások foganatosítását.

A másodfokú bíróság indokolásában kiemelte, hogy a büntetőeljárás tárgya két, a közlekedés rendjét sértő bűncselekményen túl, további három másik bűncselekmény is. Az ügyek egyesítése kapcsán megállapították, hogy az eljárás során a gyanúsított ellen újabb, szabadságvesztéssel büntetendő szándékos bűncselekmény miatt indult eljárás, ezért – az eddigieken túl – a szökés, elrejtőzés veszélyének fennállása is megerősíti a kényszerintézkedés alkalmazásának szükségességét.

Fővárosi Törvényszék kiemeli: a gyanúsítottat a jármű vezetéstől sem a büntetőpontos eltiltás, sem pedig a vezetői jogosultságának a visszavonása nem tartotta vissza. Az eljárás során kiderült az is, hogy M. Richárd a Dózsa György úti balesetet követően is vezetett. Erre figyelemmel feltehető, hogy a gyanúsított a mozgását szigorúan korlátozó kényszerintézkedés nélkül a jövőben is elkövetne szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekményt, ezért a házi őrizetnél enyhébb korlátozás alkalmazása nem elegendő vele szemben. A két eljárás adatai alapján a közlekedési szabályokat éveken át megsértő gyanúsítotti magatartás rajzolódik ki, ezért a bíróság egyetértett az ügyésszel abban, hogy a bűnismétlés veszélye – megnyugtatóan – csak technikai nyomkövető eszközzel küszöbölhető ki, ez ugyanis megkönnyíti a gyanúsított mozgásának az ellenőrzését.

Ha az eljárás során a gyanúsított bármikor megszegi a házi őrizet szabályait vagy eljárási cselekményen idézés ellenére, ok nélkül nem jelenik meg, akkor őrizetbe vehető, vagy elrendelhető az előzetes letartóztatása – szögezték le a közleményben. A végzés jogerős.