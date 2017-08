Drog- és gyógyszerfüggő a pécsi trafikrabló

A 32 éves pécsi Sz. Barnabás részletes, feltáró jellegű vallomást tett tegnap este a rendőrségen. Az egyedülálló férfi ezért megalapozottan gyanúsítható a sorozatban elkövetett négy pécsi trafikrablás elkövetésével – jelentette be Fellegi Norbert ezredes, a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettese a csütörtöki sajtótájékoztatón Pécsett.

A férfi őrizetben van, de kezdeményezik előzetes letartóztatását. Vallomása szerint Sz. Barnabás korábban buszvezetőként és teherautó-sofőrként is dolgozott, de lecsúszott, drog- és gyógyszerfüggő lett. Félig-meddig hajléktalanként él, korábban az utcán volt, mostanában egy pécsi albérletben húzta meg magát, lakótársai azonban nem tudtak a bűncselekményekről. A gyanúsított azt mondta, nem látott más módot a helyzetének a jobbítására, minthogy dohányboltokat raboljon ki.

Szerda este is erre készült, egy, a korábban kifosztott trafikok közelében lévő üzletre akart lecsapni. A PTE orvosi karának a környékén lévő egyik diszkontáruház parkolójában álló bódé kifosztására azonban már nem volt módja, mert belefutott a rendőrök csapdájába, akik a helyszíntől nem messzire leteperték és hatástalanították. A rendőrök kérdésünkre sem részletezték, hogy mi volt az a csapda, és azt sem, hogy miképpen és mikor került képbe a férfi. Azt viszont elismerték, hogy már kifejezetten a rablások feltételezett elkövetőjének, Sz. Barnabásnak állították ezt a csapdát.

Fellegi Norbert azt is mondta, hogy egy korábbi rablással is meggyanúsíthatják, így öt bűncselekmény elkövetéséért is felelhet majd a bíróságon.

Kiderült, hogy a tettes játékfegyvert használt, ugyanakkor olyat, ami nagyon hasonlított egy rendes, éles lőfegyverre.

A rendőrség most közölte azt is, hogy a rabló 60 és 300 ezer forint közötti összegeket vitt el egy-egy eset után.

A rendőrök visszavonták az augusztus elején, a harmadik rablás után kitűzött félmilliós nyomravezetői díjat, azt nem fizetik ki senkinek, mivel senki sem jelentkezett a telefontanú vonalán vagy a kapitányságon, hogy tudna valamit az elkövetőről.

A fegyveres rablás büntetési tétele alapesetben 5-10 év, de itt több esetről van szó, ugyanakkor Sz. Barnabás mindeddig büntetlen előéletű volt.