Egy percet sem volt börtönben M. Richárd

Országos felháborodást váltott ki, amikor múlt hétfőn kiderült, hogy nem kerül előzetes letartóztatásba a Dózsa György úti, két halálos áldozatot követelő baleset gyanúsítottja. M. Richárdot luxusnyaralása után, augusztus 21-én, szombaton állították elő, majd vették őrizetbe. A Bors most arról értesült, hogy a férfi az őrizetbe vétele alatt sem volt börtönben.

– Egy régebbi szervi problémája miatt került be a Péterfy-kórház belgyógyászatának B részlegére azon a hétvégén. Igyekeztek diszkréten, gyorsan elhelyezni, de így is nagy feltűnést keltett. Egy teljes kórtermet kiürítettek neki, két rendőrautó állt a kórháznál, tizenegy rendőr vigyázott rá. VIP vendégnek érezhette magát. Nagyon akartak ügyelni arra, hogy ne tudjon róla a nyilvánosság, így a kórház rendszerében sem szerepel, az érkezését és a távozását sem vitték be a gépbe. Azt tudom, hogy hétvégén érkezett, és csak hétfőn engedték ki, aznap, amikor az előzetes letartóztatásról szóló tárgyalására vitték – írta a lap névtelenséget kérő informátorára hivatkozva.

Az esettel kapcsolatban a Péterfy Sándor Utcai Kórház főigazgatója, Sásdi Antal a lapnak azt mondta, ilyen esetet említő jelentést egyik belgyógyászati osztályról sem kapott az elmúlt napokban. A rendőrség pedig nem akart reagálni a Bors kérdéseire.

Mint arról lapunk több cikkben is beszámolt, a kecskeméti maffiaperben jogerősen elítélt férfi május 15-én egy bérelt Mercedes-Benz kabrióval bőven óránkénti 100 kilométer feletti sebességgel ütközött neki egy Citroënnek, amely egy buszmegállóba csapódott – a balesetben ketten meghaltak, öten megsérültek.

Később kiderült, hogy M. Richárd jogosítvány nélkül vezetett, vizeletében kokainmaradványokat találtak. A férfi ráadásul a tragédia után is újra autóba ült – majd az ügyében zajló nyomozás ellenére nyaralni ment a Seychelle-szigetekre egy más ügyben súlyos testi sértéssel gyanúsított barátnőjével.