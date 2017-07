Éhes kutyái marcangolták szét éhen halt lovainak tetemeit

A hétvégén állatvédők mentek ki egy Mélykút közeli tanyára egy lótartó gazdához, ahová a borzalmas dögszag miatt riasztották őket. Mint kiderült, harminchét lóból már csak három volt életben. Az udvart csontok és zsigerek borították. Egy friss tetem fölött a kutyák marakodtak – írta vasárnap este a Hírös portál.

Az állatvédők beszámolója szerint az egyik lovat a gazdája egy földmunkagéppel, egy homlokrakodóval dobta az istállóba meghalni. A megmaradt, csontsovány lovak ott agonizáltak a tetemek mellett. Birkák senyvedtek, amik tíz éve nem voltak megnyírva. A kutyákat is szörnyű állapotban találták az állatvédők, akik hatósági állatorvossal és rendőrökkel érkeztek a helyszínre, a gazda ellen pedig állatkínzás bűncselekménye miatt tesznek feljelentést.

A Hvg beszámolója szerint az RTL Híradó hétfőn ment ki a borzalmas helyszínre, a tévétársaság operatőrét kerítésléccel próbálta megdobni az állatkínzó, sikertelenül. A Hvg további sokkoló részletekről ír: oszlásnak indult birkatetemről, csontokról, s hogy az ebek a birkák, lovak tetemét falták fel.

A kutyák szabadon voltak, annyira féltek az emberektől, hogy nem tudták befogni azokat. az állatvédők szerint a tanya tulajdonosa kutyákat szaporított, de azokat sem etette. A lovak közül a legkisebb úgy nézett ki az alultápláltságtól, mint egy csikó, pedig már hároméves.

A telek tulajdonosa nem először keveredik állatkínzás gyanújába. A Baon.hu öt éve számolt be arról, hogy a férfi birtokán negyven lesoványodott lovat találtak, és egy agyontaposott csikót. A gazdát akkor nem jelentették fel, mert megígérte, hogy vigyáz az állataira. S állítólag most is visszakaphatja az állatait, amennyiben öt napon belül megfelelő körülményeket alakít ki számukra a tanyáján.