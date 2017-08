Elfogtak valakit, aki zaklatta a veronai tragédia áldozatainak családját

Elfogott egy embert a rendőrség még áprilisban, aki az interneten zaklatta azokat a családokat, akiknek valamelyik hozzátartozója meghalt a 16 halálos áldozatot követelő veronai buszbalesetben Olaszországban – írta az Index Pintér Sándor belügyminiszter válasza alapján, amelyet Vadai Ágnes független parlamenti képviselő írásbeli kérdésére adott.

A miniszter szerint a budapesti VI. kerületi Rendőrkapitányság folytat büntetőeljárást egy, négyrendbeli zaklatás vétségével gyanúsított személy ellen, akit 2017. április 19-én elfogtak, majd őrizetbe vettek.

Az Indexnek megszólalt az egyik áldozat édesanyja, Sipos Szilvia, aki szerint nem csupán egy, hanem több zaklatóról lehet szó. Akit áprilisban vettek őrizetbe, az a Facebookon névvel vállalva küldözgetett gyomorforgató, a gyerekek emlékét és a túlélő gyereket is bántó üzeneteket. Sipos Szilvia szerint amúgy többen is használhatták ugyanezt a Facebook-profilt, hiszen az áprilisi őrizetbe vétel után is érkeztek üzenetek erről a profilról. Továbbá ez a Facebook-profil Siposén kívül egy másik családot is zaklatott.