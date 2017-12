Elkapták a többszörös gyilkos Fehér Norbertet

Letartóztatták a magyar származású, szerb állampolgárságú Fehér Norbertet Spanyolországban pénteken – az olasz ANSA hírügynökség szerint. A férfit az Interpol is körözte, mivel Olaszországban és Spanyolországban is több ember meggyilkolásával gyanúsítják. Végül a Granada melletti El Ventorillóban történt lövöldözést követően fogták el, ahol az általa meggyilkolt három ember közül kettő rendőr volt. A rendőrök éppen vizsgálódtak egy gazdálkodóval egy parasztházban történt korábbi eset miatt.

Az „Igor, az orosz” álnéven is ismert bűnöző – aki harcolt a délszláv háborúban – és a rendőrök között tűzpárbaj alakult ki. Fehér a gyilkosságok után elmenekült a helyszínről, majd a szabadkai születésű férfit autós balesete után hajnalban vették őrizetbe a kelet-spanyolországi Cantavieja település mellett. Három lőfegyvert is találtak nála. Mariano Rajoy spanyol miniszterelnök brüsszeli sajtótájékoztatóján együttérzését fejezte ki az elhunytak családjának, illetve Paolo Gentiloni olasz kormányfő részvétnyilvánítását is tolmácsolta.