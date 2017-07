Előzetesbe került a kislányát megrontó és fenyegető apa

Előzetes letartóztatást rendelt el a Budakörnyéki Járásbíróság azzal a férfival szemben, akit tizenkettedik életévét be nem töltött, hozzátartozója sérelmére elkövetett szexuális erőszak bűntettével – saját lánya megrontásával – gyanúsít a rendőrség.

A nyomozás adatai szerint a gyanúsított 2013-tól 2014. szeptemberig ceglédi ingatlanában több alkalommal is erőszakot követett el az akkor még csak hétéves lányán, és azzal fenyegette meg a gyereket, hogy megveri, ha beszél valakinek a történtekről.

A megalapozott gyanút a tanúvallomások mellett szakvélemény is alátámasztja – ha a bűncselekményt a bíróság is igazoltnak látja, akár 15 év börtönnel is büntetheti az apát.

A testület azért döntött az előzetes mellett, mert a férfinál véleményük szerint valóban fennáll a szökés, elrejtőzés, valamint a sértett és a tanúk befolyásolásának veszélye. A kényszerintézkedést legfeljebb egy hónapnyi időtartamra, 2017. augusztus 27. napjáig lehet meghosszabbítani.