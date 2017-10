„Éppen pornót nézek”: fiatal fiúkat zaklatott a Mária Rádió riportere

Több gyermek- és fiatalkorú fiút is szexuálisan zaklatott a Mária Rádió egyik, azóta már kirúgott önkéntes riportere – írja a Bors.

A 22 éves ceglédi férfi a rádió helyi stúdiójában dolgozott, áldozatai többségét azzal az ürüggyel kereste meg, hogy interjút szeretne kérni tőlük. Később aztán kiderült, hogy nem csak beszélgetni akar: szexuális aktusról készült képekkel és perverz üzenetekkel bombázta őket.

„A 16 éves fiamat kereste meg a fiatal férfi, hogy interjút szeretne vele készíteni, mert részt vett egy városi versenyen. Azonban nagyon hamar bizalmas hangnemre váltott: »Jó barátok leszünk.« Először csak furcsa volt a fiamnak, de már ekkor szólt nekem. Aztán már szóba sem került az interjú, hanem megírta például, hogy egyedül van otthon, és éppen pornót néz” – mesélte az ügyben érintett egyik fiatal édesapja a Ceglédi Panorámának.

A fiú az iskolában is elmondta a dolgot a társainak. Így derült ki: csak az ő osztályában nyolc-tíz fiú hasonlóan érintett, mindannyian sportolók vagy a helyi kulturális élet résztvevői.

A ceglédi lap a beszámolója szerint néhány nap múlva még több áldozat akadt, köztük egy 13 éves is, akinek a perverz rádiós pornográf képeket küldött magáról. A Ceglédi Panoráma úgy tudja, a férfi rádiós kollégáit is zaklatta, két munkatársához is hozzásimult, fogdosta őket.

A Bors kérdésére a Mária Rádió elismerte: egyik volt önkéntesük ellen valóban rendőrségi nyomozás folyik. A katolikus csatornánál azt is hangsúlyozták, hogy az illető már nem tagja a rádió közösségének. „Amikor felmerült a gyanú, hogy a rádió szellemiségével nem összeegyeztethető tartalmakat oszt meg interneten, azonnali hatállyal elküldtük” – válaszoltak a bulvárlap megkeresésére.

Az ügyben a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság nyomoz, a részletekről a későbbiekre ígérnek tájékoztatást.