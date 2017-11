Felmentették a békési pedofil tanár iskolájának igazgatóját

Mint megírtuk, a Duna TV Kékfény című műsora számolt be arról, hogy külföldre akarta csempészni tizenegy éves diákját egy békési tanár, de Ferihegyen lebuktak. Az eset két hete történt. Gyorsított eljárásban már el is ítélték a technikatanárt, aki természetesen már nem dolgozik az iskolában. Ugyan már nyáron lebukott, de szabadlábon maradt, és szeptembertől ismét tanított is. Nem lehetett tudni, hogy a békési egyházi iskola igazgatója tisztában volt-e vele, mi történt, miért engedte a történtek után tanítani a pedagógust.

A Mérce megkereste a fenntartó szegedi Gál Ferenc Hittudományi Főiskolát, ahonnan azt jelezték vissza, hogy a rendőrség már szeptember 14-én írt levelet az ügyről, mely után a békési igazgató tájékoztatta a fenntartót. A főiskola közölte, azonnal belső vizsgálatot indítottak, a tanár munkaviszonyát pedig megszüntették, ahogy az igazgatóét is, aki korábban úgy nyilatkozott, hogy „ez magánügy, semmi köze nem volt az iskolához”.