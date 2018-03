Holttestek Szentendrén: kihalt gépházban találtak rájuk

Bár a rendőrség egyelőre nem kezeli tényként, a körülmények kettős gyilkosságot sejtetnek Szentendrén, ahol két holttestet találtak járókelők csütörtökön a délutáni órákban. Az azonosítatlan testekre a város Duna-parti, erdős részén bukkantak, egy kerékpárút mellett, a helyi szennyvíztelep közelében. A hullák egy használaton kívüli, betonból készült vízátemelő gépház mélyén voltak, amelynek alján ottjártunkkor állt a víz, tetején különféle hulladék úszott. A holttestek a verem mélyén hosszú hónapokig is észrevétlenül maradhattak, ezt a nem hivatalos rendőrségi információk is sejtetik. Állatok, esetleg kóbor kutyák bizonyosan nem juthattak le a verem mélyére, így ha külsérelmi nyomokat találtak a testeken, azok csak a zuhanástól vagy fizikai bántalmazástól származhattak. Tény azonban, hogy a verem széléről könnyű lehet leesni annak, aki például erős alkoholos vagy kábítószeres hatás alatt állt.

Fotó: Székelyhidi Balázs / Magyar Nemzet

A környéken élők szerint a területen nem szoktak megjelenni hajléktalanok vagy kábítószerhasználók. Általában sok kiránduló, sportoló és kerékpáros megfordul az egyébként pompás parti kilátással rendelkező területen. Sok helyen azonban eldobott sörösdobozokra, csikkekre bukkantunk, így valószínűsíthető, hogy kisebb italozó társaságok is gyakran töltik idejüket az erdős részeken. Ottjártunkkor egy kapucnit viselő, furcsamód az esőben sétálgató férfi érdeklődésünkre azt mondta, hogy talán alvilági leszámolás történhetett, hiszen Szentendrén sok vállalkozás van orosz üzletemberek kezében, akiktől a férfi szerint nem idegenek az efféle módszerek. Annyi bizonyos: a holttestek elrejtésére a terület megfelelőnek tűnik, ám mivel a gépház közvetlenül a - jobb időjárási körülmények között jóval forgalmasabb - kerékpárút mellett van, így nem lehetett örökké titokban tartani egy esetleges gyilkosságot. A tett valószínűleg a helyszínen történhetett, mert a szűk kerékpárt út mindkét végét oszlopok zárják el az autók elől. Bár az is igaz, a hullákat a tettesek más módszerekkel is idehozhatták.

A halálesetekkel összefüggésben az elsődleges adatok alapján nem zárható ki bűncselekmény elkövetésének gyanúja, így azokat a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság ismeretlen tettes ellen indított büntetőeljárás keretében, szakértők bevonásával vizsgálja.