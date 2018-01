Húsz évet is kaphat a rab, aki áramot vezetett a cella ajtajába

Hivatalos személy sérelmére elkövetett emberölés kísérlete miatt emelt vádat a Fővárosi Főügyészség két fiatalember ellen, aki áramot vezetett a zárkája ajtajába, hogy áramütést szenvedjen az őr, amikor kinyitja. Az ügyészség közleménye szerint a tragédia csak amiatt nem következett be, mert a körletfelügyelő megsejtette, mire készülnek, és nem kézzel, hanem a lábával, gumitalpú cipőjével érintette meg az ajtót.

Az elkövetéskor 17 és 18 éves vádlottak – akik féltestvérek – 2017 áprilisában egymástól független bűncselekmények miatt voltak előzetes letartóztatásban a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézetben, közös cellában. A vád szerint 2017. április 11-én, a zárkaellenőrzés után a zárka ajtajánál lévő villanykapcsoló foglalatát lefeszítették, a vezetékeket onnan kihúzták, és úgy állították be, hogy az ajtó kinyitásakor érintkezzenek a befelé nyíló fém ajtóval.

A két vádlott tudta, hogy biztonsági kamerán keresztül figyelik őket. Hogy felhívják magukra a figyelmet, filctollal firkálni kezdték a zárka falát, illetve kitépett könyvlapokat ragasztottak rá. A szolgálatot ellátó biztonsági tiszt több körletfelügyelő társával – köztük a sértettel – együtt a zárkához ment, hogy intézkedjen. Nem tudták felkapcsolni a mennyezeti világítást, mert a vádlottak azt is szétszerelték. A körletfelügyelő ezért a zárka fémajtaját gumitalpú cipőjével tolta be. Az ajtó érintkezésbe lépett a 230 voltos feszültség alatt lévő vezetékkel, feszültség alá került, így az élet kioltására is alkalmas lett volna.

A vádlottak célja az volt, hogy az intézkedő büntetés-végrehajtási tiszt áramütést szenvedjen. A tragédia kizárólag azért nem következett be, mert a körletfelügyelő nem kézzel, hanem a lábával érintette meg az ajtót. Hivatalos személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérlete miatt a fiatalkorú vádlott – mint bűnsegéd – legfeljebb 15 évet kaphat, míg felnőttkorú féltestvére akár 20 évet is.