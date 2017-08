Ismét akcióban Repülős Gizi, a 90 éves tolvaj

Megcsíphette Repülős Gizit egy bánhidai család kutyája, amikor az bement hozzájuk. A 90 éves híres-hírhedt besurranó tolvaj ugyanazzal a szöveggel próbálkozott, mint egy másik háznál – adta hírül a Kemma.hu. Az idős asszony nemrégiben egy tatabányai ház ajtaján nyitott be, be is sétált az otthonba a tulaj legnagyobb megdöbbenésére, aki kutyájával épp otthon tartózkodott. A besurranó fedősztorija szerint egy, a környéken vendégeskedő színésznőt keresett, azt gondolta, talán abban a házban lakik.

A portálnak most egy olvasó, Izing László jelezte: Repülős Gizi náluk is próbálkozott. Mint írta, pénteken járt náluk az immár 90 éves asszony. Kutyájuk azonban igen agresszívan fogadta az idős nőt, aki a korábbiakhoz hasonlóan akkor is azt mondta, hogy egy színházi emberkét keres.

– A kutyánk ki is kísérte! Nagyon agresszívan ugatta, és meg is csípte szerintem. Vigyázzatok! Ajtókat érdemes zárni – tette hozzá Izing László, aki azt is elárulta, hogy Repülős Gizit az sem érdekelte, hogy az édesapja a kerti hintában üldögélt éppen, és hogy értesítették a rendőrséget. A főkapitányságtól azt az információt kapta a portál, hogy feljelentés nem történt, eljárás nem indult az ügyben. A 90 éves tolvaj nem először bukkant fel Komárom-Esztergom megyében. Hét éve Komáromban érték tetten.

„Repülős Gizit”, azaz K. Sándornét eddig több mint 20 alkalommal ítélte szabadságvesztésre a bíróság, kapott büntetése idáig meghaladta a 17 évet. Onnan kapta ragadványnevét, hogy az ötvenes évek elején, amikor még az ország nagyvárosaiba is közlekedtek repülőjáratok, reggel Budapesten felszállt egy gépre, néhány óra alatt Miskolcon, Debrecenben, Pécsett, Szegeden vagy Szombathelyen lopott, és az esti járattal visszatért a fővárosba.