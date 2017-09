Kamugyógyszerekkel tévesztett meg időseket egy debreceni férfi

A debreceni rendőrök csalás miatt folytatnak nyomozást egy férfival szemben, aki idős embereket tévesztett meg – írja a Police.hu.

A rendőrség tájékoztatása szerint még augusztus 30-án a debreceni Liszt Ferenc utcában fogták el azt a férfit, aki a gyanú szerint idős embereket ejtett tévedésbe. A 25 éves férfi Debrecenben irodát működtetett, ahová telefonos megkeresések útján többségében 70 és 80 év körüli embereket hívott meg.

D. Zsolt álnéven mutatkozott be a sértetteknek, akiktől többszázezer forintot csalt ki. A férfit alkalmazottai is csak az álnevén ismerték. A cég ügyvezetőjeként egy elektromos műszer segítségével megvizsgálta a sértettek egészségi állapotát, valamint 30 ezer forint értékben ajándékkártyát adott nekik, amelyről azt állította, hogy élelmiszerre levásárolható több üzletben is.

A gyanúsított az időseknek betegségek kezelésére kínált a cége által forgalmazott eszközt, illetve tablettákat. A gyanú szerint volt olyan sértett, aki közel 300 ezer forintot fizetett tablettákért és egy eszközért, amelyek azonban nem alkalmasak betegségek kezelésére.

A nyomozók a férfit gyanúsítottként kihallgatták, bűnügyi őrizetbe vették és előterjesztést tettek előzetes letartóztatásának indítványozására, amelyet a Debreceni Járásbíróság szeptember 1-jén elrendelt. A Debrecenen kívül más városokban a gyanúsítottal összefüggésbe hozható bűncselekményeket a rendőrség vizsgálja.