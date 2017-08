Kész a szakvélemény, még sincs gyanúsítottja a cabriós gázolásnak

Több hónapos háttérmunka után elkészült a Dózsa György úti cabriós balesetet modellező és értékelő igazságügyi szakvélemény – erről a BRFK sajtóosztálya tájékoztatta a Pesti Srácokat.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A lap azonban azt is megtudta, hogy még mindig nincs gyanúsítottja a két ember életét követelő karambolnak. Mint lapunk is beszámolt róla, májusban egy Mercedes Cabrio és egy Citroën ütközött Budapesten a Dózsa György úton, a karambol után a Citroën pedig egy buszmegállóba csapódott, elsodorva az ott várakozókat; egy férfi a helyszínen, a másik áldozat pedig kórházba szállítása után halt meg, a megállóban pedig hárman is súlyosan megsérültek.

A Mercedest az alvilági életben közismert M. Richárd, a kecskeméti maffiaper egyik vádlottja vezette, méghozzá a Pesti Srácok értesülése szerint jogosítvány nélkül.

Ahogy a 444.hu beszámolt róla, kigyúrt, tetovált férfi szereplője volt egy titkos eljárásnak is az év elején. A portál birtokába jutott rendőrségi, ügyészségi és titkosszolgálati dokumentumok szerint M. Richárdék egy korrupt rendőrtiszt elleni nyomozás során kerültek a hatóságok látókörébe 2017 elején. Ez a rendőr segíthetett neki megszerezni egy nagy értékű lopott autót. A szóban forgó gépkocsit még február elején lopták el a III. kerületből.

Az Audit előző nap Németországból hozta be egy luxusautók tartós bérbeadásával foglalkozó német cég. M. Richárd közösségi oldalain sok fotón látható ilyen német rendszámú sportkocsi, illetve a német cég logóját viselő autószállító. M. Richárd elhatározta, hogy a német üzlettársától ellopott kocsit visszaveszi, ha kell, akkor erőszakkal. Az ügyben több gyanúsítottat is kihallgatott már a Budapesti Nyomozó Ügyészség, M. Richárd egyelőre nincs a gyanúsítottak között.

A Fővárosi Főügyészség viszont csalás miatt nyomoz egy fővárosi étterem eladásának ügyében, ahol a férfi neve ismét felmerül. A kérdéses belvárosi olasz hely tulajdonosát, Achilles Filippo Spartat, aki korábban Karmatronic néven dj-zett, saját éttermében mérgezték meg, majd a neki titokban beadott kábítószer hatása alatt arra kényszerítették, hogy adja el a vendéglőt.

A hely megváltozott néven, de ma is működik, az üzemeltető cég vezetője pedig maga M. Richárd. A vezető az ügyészségi nyomozással kapcsolatban annyit mondott, hogy „Nekem semmi közöm semmihez. (...) Annyi közöm van az étteremhez, hogy az új tulajdonostól bérli az a cég, aminek én az ügyvezetője vagyok.”