Két év börtönre ítéltek egy iskolaigazgatót kiskorú veszélyeztetése miatt

Kiskorú veszélyeztetése miatt két év szabadságvesztésre ítélte a Fővárosi Törvényszék kedden egy budapesti médiaiskola volt vezetőjét, aki két 15 éves lánytanulóval is intim viszonyba került – tájékoztatta a törvényszék sajtóosztálya az MTI-t. A másodfokú ítélet, amely egy évvel enyhítette a férfira első fokon kiszabott három év börtönbüntetést, jogerős – közölték. A szakértői vélemények egyértelműen megállapították, hogy a két sértett erkölcsi és pszichoszexuális fejlődése sérült a vádlottal a tanár-diák viszonyon túl kialakult intim kapcsolatuk miatt. A bizonyítékok alapján megállapítható, hogy a kiskorú veszélyeztetése bűntettének valamennyi törvényi tényállási eleme megvalósult.

Utaltak arra, hogy a férfi ellen a Budapesti XI. és XXII. Kerületi Ügyészség 2015 elején emelt vádat. Az elsőfokú bíróság a vádlottat három év börtönbüntetésre ítélte, továbbá öt évre eltiltotta a tanári foglalkozástól. A bíróság megállapította, hogy Sz. Mihály Zoltán 2007-től 2012-ig igazgatóként irányított egy közhasznú egyesület által üzemeltetett budapesti médiaiskolát, ahol előadói, tanári és foglalkozásvezetői feladatokat is ellátott. A vádlott 2010 és 2012 között két 15 éves lánytanulóval is intim viszonyba került, ugyanakkor a kapcsolat során a sértetteket nem fenyegette és nem volt velük erőszakos sem.

Az elsőfokú bíróság ítélete ellen a vádlott és védője fellebbezett. Sz. Mihály Zoltán az eljárás során nem vitatta a történteket, védője arra hivatkozott, hogy az ügyben szereplő médiaiskola nem oktatási intézmény, hanem mindig szakkör jellegű gyakorlati képzési hely volt. Ezért a sértettek nem álltak a vádlott felügyelete alatt, a férfi nem oktatási, hanem csak foglalkozásvezetői tevékenységet végzett. Ezért a vádlott nem követhette el a kiskorú veszélyeztetésének súlyosabban minősülő bűntettét, hanem legfeljebb az enyhébb büntetést jelentő szexuális visszaélést – érvelt a védő.

A másodfokú bíróság a szabadságvesztést enyhítette, ám érvényben hagyta az eltiltást a tanári foglalkozástól. A bíróság nem értett egyet a védővel, álláspontja szerint az érintett médiaiskola oktatási intézményként működik, függetlenül attól, hogy nem állami, hanem egy egyesület üzemelteti. Az intézmény a működési szabályzatában is így határozza meg magát, továbbá saját pedagógiai programja van, a diákoknak felvételizniük kell, elméleti és gyakorlati oktatáson vesznek részt, félévente vizsgáznak, amely alapján érdemjegyet és bizonyítványt is kapnak.

A tanúként meghallgatott diákok és tanárok is megerősítették, hogy az iskolai élet mindennapjaiban a tanár, diák és oktatás kifejezéseket használják, a tanulók nagy része pedig átlagosan 15-16 éves. Továbbá Budapest Főváros Kormányhivatalának tájékoztatása szerint az iskola bekerült a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásába is. A másodfokú bíróság hangsúlyozta, hogy a vádlott hosszú évek óta pedagógus, a gyerekek oktatásán túl erkölcsi fejlődésükkel és nevelésükkel is foglalkoznia kell, egy pedagógusnak pedig ismernie kell a „határokat”.

A pedagógus és diák közötti viszony nem ér véget a 45 perces tanóra befejeztével, egy tanárnak az iskolai szünetekben és az iskolai programokon is ennek megfelelően kell foglalkoznia a felügyeletére bízott gyerekekkel – indokolt a bíróság. A büntetés kiszabásakor a törvényszék a vádlott életkorát, büntetlen előéletét, valamint az elkövetés óta eltelt hat és fél évet figyelembe véve látott lehetőséget az elsőfokú bíróság döntésének enyhítésére – tartalmazza a közlemény.