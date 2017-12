Két gyilkosság, prostik és strómanok a Marina Parton

Tépett rendőrségi szalag csomója fehérlik a rozsdás Turóc utcai kerítésen: a kapu tárva-nyitva, a kormos falú romház bejáratnál még látni lehet a nyomjelző matricákat.

Kis nyilak követik a vércseppeket, a halálkeringő útját – erre menekülhetett támadója elől a 43 éves, vélhetőleg hajléktalan nő, akit keddre virradó éjszaka vertek agyon a lepusztult épületben, eddig ismeretlen okból.

A helyiség, ahol a gyilkosság történhetett Fotó: Nagy Béla / Magyar Nemzet

Egy hónapon belül ez a második gyilkosság a Marina luxuslakóparkban és környékén: november 20-án itt, albérletében ölték meg az egykori Való Világ-szereplő, később escort lányként dolgozó Novozánszki Fannit is – alig pár száz méterre a hajléktalantanyától.

A második bűnügyet már nem követi országos médiafelhajtás, szerdán rajtunk kívül nincs is újságíró a Turóc utcában. Miközben ismerkedünk a helyszínnel, egy nő csatlakozik hozzánk. „Jöttem, a párom mondta, hogy történt valami itt” – mondja. Aztán azt is elárulja, hogy ő és anyja is lakott itt korábban, és most nem tud senkit elérni a helyiek közül. Valamilyen Zsoltit emleget, aki állítólag valami rosszat csinált, és rendőrök vitték el – majd elhallgat, a romház lakóiról ennél többet nem akar elmondani. Saját nevét azonban megtudjuk, és ennek a későbbiekben még lesz jelentősége.

Bár az újabb emberölés a lakópark bejáratánál történt, alig 40 méterre a legközelebbi háztömbtől, egyetlen megkérdezett lakó, járókelő sem tudta pontosan, mi történt; az újságokban olvastak a bűntényről, de nem igazán foglalkoztak vele.

Az áldozat vére a gyilkosság helyszínén Fotó: Nagy Béla / Magyar Nemzet

Vállukat vonogatták a közelben kukázó hajléktalanok is; „Mi egy közeli szállón lakunk, már amikor beengednek. Azokhoz nem jártunk” – int egyikük a romház felé. Az „azok” kifejezés is arról árulkodik, hogy az épületben egy viszonylag állandónak számító csapat húzta meg magát, akik próbálták lakályossá tenni a romot, plédekkel, nejlonnal szigetelték az ablaknyílásokat.

A beszélgetésekből kiderül, hogy a Marina parti lakóközösséget egyöntetűen idegesíti a hajléktalanok jelenléte:

a fedél nélküliek általában a Népszigetről jönnek át az elit környékre guberálni, kéregetni vagy csak egyszerűen iszogatni a közeli sétányon – bármit is csinálnak, az zavaróan hat a csillogó luxustömbök közegében.

„Sokat romlottak a helyi viszonyok, tíz éve ez felkapott hely volt, de azóta egyre több a gyanús alak itt” – mondja egy fitneszbolt alkalmazottja. Panaszkodik „a csövesekre” helyi lottózó-kávézó ügyvezetője is: ha nagyobb rangadó, sportesemény van,rendszeresen próbálnak lejmolni a kávézó vendégeitől.

Bár a hajléktalanügyre csak a fejüket rázzák,a lakókat annál inkább megrázta VV Fanni meggyilkolása: az edzőteremben, de a lottózóban is gyakran látták a celebet, akit mindenki udvarias, kedves lányként jellemzett.

Az sem volt titok, hogy a testéből él, de ez nem számított szokatlannak. Sok prostituált bérel ugyanis lakást a lakóparkban, de, ahogy egy megkérdezett fogalmazott:

nincs velük gond, amíg nem az utcán intézik a dolgaikat.

Mint ebből is kiderül: a fedél nélküliekkel az a fő gond, hogy nem lehet nem észrevenni őket.

Fotó: Nagy Béla / Magyar Nemzet

A viszonylagos csend ellenére a rendőrség végzi munkáját: 20 percenként járőrautó gördül végig a lakópark utcáin. Az üvegfalú kávézóba pedig ottjártunkkor civil ruhás nyomozó csörtet be szó és köszönés nélkül, valószínűleg azért, hogy felmérje a helyiség kínálta látási viszonyokat – nem tudni, hogy VV Fanni vagy a hajléktalan áldozat ügyében vizsgálódik.

Az már csak később derült ki, hogy a terepszemle során egy újabb bűnügy nyomaira bukkanhattunk:

a cikk elején megszólaló hajléktalan nő, aki hozzátartozóját kereste a lakásban, az Opten szerint több külföldi és magyar cég bejegyzett ügyvezetője, tulajdonosa – valószínűleg stróman, akinek visszaélhettek személyes adataival. Nevét már csak ezért sem írhatjuk le, nehogy veszélybe sodorjuk.

Nem tudni, hogy mindez összefügghet-e a Turóc utcai bűnténnyel is: a rendőrség már kedd délelőtt elfogott egy férfit, aki ellen aztán halált okozó testi sértés miatt indítottak eljárást.

Írásban érdeklődtünk a BRFK-nál, hogy a gyanúsított tett-e beismerő vallomást és hogy a gyilkosságot milyen indítékkal követték el, van-e más gyanúsított is. Eddig nem válaszoltak kérdéseinkre – ha érkezik reakció, frissítjük cikkünket.