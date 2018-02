Kiderülhetett, melyik rendőr ütötte meg a kisállatot

Maguk a rendőrök is kiakadtak azon a videón, amin egy társuk durván megüt, majd a szolgálati autója csomagtartójába vág egy kis, fehér színű állatot – írja a Hvg.hu. A portál meg nem erősített információja szerint a rendszám alapján már be is azonosították a rendőrt, és egyelőre azt feltételezik, hogy nem intézkedett, hanem saját állatával bánhatott így.

Az állatkínzásról készült, rossz minőségű videót tartalmazó Facebook-poszt mellé a feltöltő csak annyit írt, hogy Dányon készült február 19-én. A portál szerint a fehér állat állítólag nem macska, ahogy az internetes kommentekben egyesek találgatták, hanem egy kisebb kutya.

Pataki Gábor, az Állatmentő Liga vezetője a Hvg.hu-nak azt mondta, azonnal eljuttatták a videót a hatóságokhoz, és a jelzésük alapján megindult a vizsgálat. Szerinte egyértelmű, hogy a videón látható bánásmód megalapozza az állatkínzás gyanúját, ebben az esetben pedig nemcsak a rendőr szolgálati viszonyára nézve lehetnek következményei a történteknek, de büntetőeljárás is indulhat vele szemben. „A videón látható ütlegelés miatt már önmagában eljárás indulhat állatkínzás miatt, ebben az esetben az állatot akár el is kobozhatják” – tette hozzá.

A portál Dány polgármesterét, Gódor Lajosnét is megkereste az ügyben, aki első körben arra hivatkozott, hogy nem látta a felvételt. Miután megküldték számára, azt válaszolta, hogy „megnézte az átküldött videót, ami igen rossz minőségű”. „Érdeklődtem ez ügyben a Gödöllői Rendőrkapitányságon, azt a tájékoztatást kaptam, hogy a Központi Nyomozó Főügyészség folytatja le az eljárást” – tette hozzá.

Hétfőn az Index számolt be arról, hogy vizsgálatot rendelt el a Gödöllői Rendőrkapitányság egy videó ügyében, amelyen az látható, hogy egy rendőr ököllel a rendőrautó csomagtartójába vág egy apró termetű, fehér állatot, majd becsukja az ajtót, és társával elhajt. A portál most azt írja, rendőrségi forrásaik szerint egy Pest megyei település egyik körzeti megbízottja látható a videófelvételen. András Tamás megyei szóvivő az Indexnek elmondta: jelenleg parancsnoki kivizsgálás zajlik az ügyben.

Ez általánosságban azt jelenti, hogy folyik egy vizsgálat, a parancsnok begyűjti az információkat, megismeri az eset körülményeit, majd ezután döntenek arról, milyen lépéseket tesznek. Várhatóan még kedden kiderül, mit lép a rendőrség, mindenesetre a hatóság ebben az ügyben már több bejelentést is kapott, sőt, legalább egy feljelentés is született.