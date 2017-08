Kilenc nap alatt 81 embert állított elő a rendőrség a Hős utca környékén

Összesen 81 főt állított elő a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) augusztus 20-tól 29-ig a Stadionok és a Hős utca által határolt környékről. Az előállított személyek közül 45 esetben indult büntetőeljárás. 43 esetben kábítószer-birtoklás, 2 esetben pedig kábítószer-kereskedelem miatt – írja az Index a rendőrség közlése alapján.

Korábban beszámoltunk arról, hogy rendőrök lepték el múlt csütörtökön az 1-es villamos vonalát azt követően, hogy az elmúlt hetekben döbbenetes esetek történtek a környéken. Néhány hete egy kutyát rúgtak le a gazdája mellől a villamosról, találtak egy holtestet is a Puskás Ferenc Stadion metrómegállónál, múlt kedden pedig néhány óra leforgása alatt tizennyolc fiatalt vittek kórházba egy új, nemrég az utcákra kerülő dizájnerdrog miatt. Múlt szerdán pedig elfogtak egy harminchárom éves férfit, aki az adatok szerint bevett gyakorlatként árult drogot lakókörnyezetében, vagyis a Hős utcai telepen. Ez a telep közismerten veszélyesnek számít, a lakók jó része kábítószer-fogyasztó, a környéken sok az eldobott fecskendő.

A BRFK közlése szerint a fokozott rendőri jelenlét az elmúlt időszak erőszakos, illetve kábítószerrel összefüggő eseményei miatt van.

Kedden is találkoztunk egyenruhásokkal a környéken, a Stadionoknál pedig vélhetően a jelenleg is zajló dzsúdó-világbajnokság miatt is kiemelten járőröznek a rendőrök.

A fokozott rendőri jelenlétnek köszönhetően szemmel láthatóan kevesebb a kábítószertől bódult fiatal a Stadionok és a hírhedt Hős utca környékén is.