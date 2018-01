Mintha egy kisebb testű madarat ütöttem volna el – vallotta a kokainos gázoló

– Mintha egy kisebb testű madarat ütöttem volna el – mondta egyik rendőrségi kihallgatásán T. Klára Petra, amelynek jegyzőkönyvéből olvasott fel a bíró a 2016 novemberében történt zuglói cserbenhagyásos baleset miatt indult büntetőper első tárgyalásán szerdán a Pesti Központi Kerületi Bíróságon. A 26 éves nőt halált okozó, bódult állapotban történt járművezetéssel, segítségnyújtás elmulasztásával, továbbá egy másik rendbeli bódult állapotú járművezetéssel vádolják, amely szorosan kapcsolódik az ügyhöz. A vádirat szerint T. Klára Petra kokain hatása alatt a Budapest XIV. kerületében lévő Füredi utcában elgázolta a járdáról lelépő, 85 éves K. Józsefet, majd fékezés nélkül továbbhajtott egy kozmetikai szalonhoz, ahol ezután két órát töltött. Az idős férfi súlyos sérüléseibe a helyszínen belehalt.

T. Klára Petra részben elismerte bűnösségét, majd felolvasta vallomását a bíró előtt. Védekezésének két kiindulópontja volt: nem fogyasztott kábítószert a novemberi baleset előtt, továbbá nem vette észre, hogy elgázolt valakit, ezért hajtott tovább. Elmondása szerint kora délután indult el egyedül otthonából, egy Szugló utcai lakóparkból egy olyan útvonalon, amelyet napi szinten használt. Állítása szerint a Füredi úton a megengedett sebességgel haladt, amit a szakértői vélemény is alátámasztott. Bár vallomásában később tagadta, hogy észrevette volna az ütközést, megemlítette, hogy szerinte az idős férfi a nő kocsija előtt haladó trolibusz takarásából léphetett az úttestre. A vádlott állította, csak tompa puffanást észlelt, de balesetre utaló jelet nem. – Lelkiismeretlen és erkölcstelen tett lett volna otthagyni az áldozatot, nem lettem volna rá képes – tette hozzá T. Klára Petra, aki az ütközés után a helyszíntől autóval pár percre levő szállodában működő szépségszalonhoz hajtott, ahová előre egyeztetett időpontra ment. Állítása szerint itt szívott fel két csík kokaint (ezt a szakértői jelentés ki is mutatta a szervezetében), amelyet egy általa hívott dealer hozott neki, alig 10 perc alatt. A kozmetikusok egyáltalán nem ellenkeztek a nő drogfogyasztása ellen, egyikük még egy bankkártyát is adott neki, hogy felporciózza vele a port.

T. Klára Petra bíróságon és korábban a rendőrségen tett vallomásai között több ellentmondás és furcsaság is rejtőzött. A nő például azt állította, hogy miután a szalonhoz ért, csak azt látta az autón, hogy letört az egyik tükre. A műszaki igazságügyi szakértő jelentése szerint viszont az autón számos, szembeötlő sérülés volt, amelyek az idős férfi elgázolásakor keletkeztek: felgyűrődött a karosszéria, és a vezető oldali ajtó csak nagyon nehezen volt nyitható. A nő a bírói kérdésre azt állította, hogy ezt nem vette észre.

Amikor a kozmetikánál álló autót rendőrök kezdték vizsgálni, korábbi rendőrségi vallomása szerint T. Klára Petra gyalog elindult a szalonból, ahelyett, hogy odament volna a rendőrökhöz. Állítása szerint azért tett így, mert a kocsi papírjai nem voltak nála, továbbá attól tartott, hogy a két nappal azelőtti drogfogyasztása miatt keresik a rendőrök. Korábban viszont még azt állította a rendőröknek, hogy az eset előtt 3-4 hónappal fogyasztott utoljára kokaint. A nő szerint a telefonja le volt merülve, így a kocsi tulajdonosa, T. József hiába hívogatta, nem értesült a balesetről, csak hazaérve a rendőröktől.

Bár a gázolást nem látta az ügy első számú tanúja, aki szerdán maga is vallomást tett a bíróságon, azonban a helyszínről elhajtó T. Klára Petra azonosításában kiemelkedő szerepe volt. Állítása szerint autójával haladt a nő fekete Audija mögött, amikor utóbbi a piros jelzés ellenére jobbra fordult a Vezér útról a Füredi utcára. Amikor a tanú is zöldet kapott, az utcára befordulva már látta, hogy egy trolibusz áll az úton, annak sofőrje pedig telefonnal a kezében áll mellette. A férfi észrevette az elgázolt nyugdíjas testét, valamint az úton szerte-szét fekvő autóalkatrész-darabokat, amelyeket - mivel állítása szerint Audi-rajongó és autófényezőként is dolgozott - azonnal felismert. Ekkor rájött, hogy a piroson áthajtó Audi lehetett az, ami elütötte a férfit, ezért megállás helyett a nő után eredt, mert gyanította, hogy „még nem lehet messze”. Be is érte, majd leolvasta a rendszám egy részét, és miután értesítette egy rendőrismerősét, gyorsan azonosítani tudták a T. Klára Petra által vezetett kocsit.

Bár a szembesítés során a nő tagadta, hogy áthajtott volna a piroson, vezetési moráljáról sokat elárult, amikor a bírónő - a hallgatóság nem kis döbbenetére – felsorolta T. Klára Petra szabálysértési előéletét. Eszerint a nőre 2014–16 között „közúti szabályok kisebb fokú megsértése” miatt összesen 195 ezer forintos pénzbírságot szabtak ki az ország különböző rendőrkapitányságai. Arról nem is beszélve, hogy az ügy másik vádpontja szerint a 2016-os novemberi baleset előtt hét hónappal T. Klára Petrát már rajtakapták azon, hogy kokain hatása alatt autóba ült. A nőre fényes nappal, délelőtt találtak rá járókelők egy autó vezető ülésén, amint aludt. A tárgyaláson jelenlévő tanú szerint nem úgy tűnt, hogy a nő alszik, hiszen folyt a nyála és nyugtalan volt. T. Klára Petra azt vallotta, hogy maga állt félre, mert nem érezte magát vezetésre képes állapotban, viszont kokaint csak azután fogyasztott, miután egy ismerőse váratlanul felhívta, eljött hozzá az út szélén álló autóhoz, majd kokaint adott neki. A Magyar Nemzet megírta, az igazságügyi szakértői vélemény az említett eset után három hónapon belül, 2016. július 14-én megszületett, amely kimutatta a kokaint T. Klára Petra szervezetében. A nő jogosítványát ennek ellenére sem vették el, így ülhetett törvényesen a volán mögött az idős férfi novemberi elgázolása idején.

– A balesetnek semmi köze a kokainhoz. Szeretném, ha nem olyan embernek ismernének meg, mint amilyennek a média beállított. Azon a novemberi napon hibáztam, tudom. Szeretett édesapát, nagyapát ütöttem el. Hívő ember vagyok. A társadalom hasznos tagjának tartom magam. Újra fel kell építeni az életem. Imáimba foglalom az elütött embert, bárcsak én lettem volna a helyében – mondta kissé patetikusra sikerült vallomásában T. Klára Petra, aki elmondta, éttermi vállalkozását eladta, mert az ügy miatt nem tudta azt működtetni. A pánikbetegsége miatt a baleset előtt többféle nyugtató, szorongásoldó gyógyszert is szedett, állítása szerint korábbi kokainfogyasztása azzal is magyarázható, hogy cégét a „saját gyermekének érezte”, és emiatt akarta fokozni a teljesítményét.