Népligeti gyilkosság: a gyanúsított borozgatás után végzett áldozatával

Újabb részletek derültek ki a népligeti gyilkosságról. A Blikk szerint a karácsony előtt elfogott 29 éves férfi egy buszmegállóban szólította meg a 40 éves háromgyerekes, átmeneti szállón élő családanyát még tavaly októberben.

A lap arról számol be, hogy a nő nem utasította el a közeledést. Sétáltak, beszélgettek, majd úgy határoztak, hogy vesznek egy üveg bort, amit el is fogyasztottak. Később a Népliget felé vették az irányt, ahol összevesztek, és a vitában a férfi egy éles tárggyal többször is fejen ütötte a nőt, aki belehalt a helyszínen a sérüléseibe. Félig lemeztelenített holttestére másnap bukkant rá egy járókelő a liget egy bokros területén.

A rendőrség nagy erőkkel kezdte meg a gyilkos felkutatását, amit az is jelez, hogy ötmillió forintot is felajánlottak a nyomravezetőnek. Mintegy kétszáz bűnjel rögzítése és több mint négyezer ember kihallgatása után december 19-én a rendőrség egy videót tett közzé, melyen egy villamosmegállóban céltalanul kószáló férfi látható.

A képeken látható férfit akkor még egy másik eset miatt keresték, mivel december 14-én – a Népligetben történt bűnügyhöz hasonló körülmények között – ugyancsak a főváros X. kerületében életveszélyesen megsebesített egy 55 éves nőt. Két napon belül el is fogták a tettest. Kihallgatása közben vallotta be, hogy ő a felelős a népligeti gyilkosság ügyében is.

Dr. Willi Ildikó, a férfi ügyvédje akkor úgy fogalmazott a védencéről: „Nagyon sajnálja a tettét, szeretne bocsánatot kérni az áldozat hozzátartozóitól és az emberektől is. Reméli, a büntetését követően sikerül majd beilleszkedni a társadalomba. Védencem orvosi segítséget kért a hatóságoktól. Krisztián elmondása szerint ugyanis fiatalkorában szexuálisan bántalmazták, szüleivel sem alakított ki jó kapcsolatot, ennek köszönhetően nem tanulta meg, hogyan is kezelhetné dühkitöréseit, agresszióját.”

A férfinak állítólag van egy barátnője, aki még nem döntötte el, elhagyja-e a történtek miatt párját, aki életfogytig tartó börtönbüntetésre is számíthat.