Nyomozás indult Hajdú Péter céges ügyeivel kapcsolatban

Feljelentést tett Tényi István, miután a Bors Hajdú Péter céges ügyeiről és egy gyanús körülmények között átmenekített félmilliárdos vagyon sorsáról írt. A hatóság pedig eljárást indított a cikk kapcsán: a IX. kerületi ügyészség november 13-án közokirat-hamisítás gyanújával vizsgálódik, ismeretlen tettes ellen – tudta meg a Magyar Nemzet.

Hajdú Péter korábban arról beszélt, hogy egy ukrán üzletasszonnyal kezdett közös vállalkozásba, akivel közös műsorgyártást is terveznek.

A Bors később megtalálta az említett 55 éves asszonyt, Valentyna Leinartot, aki fóliasátrakban dolgozik idénymunkásként, és soha nem hallott még a magyar showmanről vagy cégéről, a Frizbi Entertainment Kft.-ről – az pedig végképp megdöbbentette, hogy egy félmilliárdos vagyonnal rendelkező, angol cég tulajdonosának nevezték, és állítja, visszaéltek adataival.

A Bors által említett dokumentumok szerint ugyanis Valentyna Leinart tavaly június 16-án az Egyesült Királyságban bejegyeztette a GB-UA Entertainment Ltd. társaságot, majd rá tizenhárom napra összeállt a Hajdú vezette Frizbi Entertainmenttel, és ötmillió forint törzstőkeemelést hajtott végre.

Hajdú részesedése a cégben ötven százalékra csökkent. A közös munka viszont el sem kezdődött, sőt Hajdú Péter 2016. december 11-én kiszállt a cégből. Ennek következtében a társaság egyszemélyessé vált, az ügyvezető Valentyna Leinart maradt. A társaság vagyona a GB-UA Entertainment Ltd. kizárólagos tulajdonát képezi, a 2016. évi mérlegbeszámoló szerint a cég saját tőkéje 498 327 000 forint volt tavaly december 31-én.

A multimilliomosnak beállított Valentyna eközben egy parasztházban lakik Beregszászon, ahol angolvécé sincs – írja a lap.

Hajdú Péter Facebook-oldalán egy lejáratókampány részének nevezte a Borsban megjelent cikket, és jelezte, hogy ügyvédjével, Berényi Andrással megteszik emiatt a szükséges jogi lépéseket is.

Hajdú jogi képviselője lapunktól hallott először az ügyészségi eljárásról. „A Bors cikke, cikkei miatt már korábban feljelentést tettünk rágalmazás miatt; ha a nyomozás alapját képező levél szerzője személyes állításokat fogalmaz meg ügyfelünkkel kapcsolatban, akkor ő is jogi válaszlépésre számíthat” – mondta el kérdésünkre Berényi.

A közelmúltban Andy Vajna érdekeltségébe kerülő Bors már korábban is hosszan cikkezett Hajdú Péter pénzügyeiről. Az újság júniusban számolt be arról, hogy egy osztrák banki jelentést is vizsgál a Hajdú Péter pénzügyeit ellenőrző Nemzeti Adó- és Vámhivatal; az adóellenőrök mintegy másfél éve tanulmányozzák a műsorvezetőhöz köthető társaságok pénzmozgását, és különösen volt cége, a Frizbi Entertainment Kft. ügyeire kíváncsiak.