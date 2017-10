„Nyúlj be a zsebembe” – kérte áldozatát a pesterzsébeti szatír

Öt sértettnek is mutogatta nemi szervét 2014-ben egy 47 éves fővárosi férfi, akit most szeméremsértés bűntette és vétsége miatt is vádol három kerületi ügyészség.

A vádlott jellemzően Pesterzsébet villamosmegállóiban és villamosjáratain keresett nőket és lányokat, a legfiatalabb sértett 13 éves volt a történtek idején.

A szatír módszere szinte mindig ugyanaz volt: leült a kiválasztott áldozattal szemben, aztán elővette péniszét, és mobiljával fotózta a megdöbbent lányokat – eközben a többi utas elől egy szatyorral próbálta takargatni magát.

Volt olyan eset is, amikor egy kiskorú lányt kért meg egy villamosmegállóban: nyúljon be zsebébe a mobiltelefonjáért, mert ő nem képes rá, mivel eltört a keze. A lány pedig segíteni próbált, vesztére.

Az ügyben a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Ügyészség együtt nyújtott be vádiratot az illetékes bíróságra. A bűnhalmazat miatt a férfi akár négy és fél évig terjedő szabadságvesztésre is számíthat.