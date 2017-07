Óvodásokat vert meg Balassagyarmaton egy szülő

Garázdaság vétsége miatt állította bíróság elé a Balassagyarmati Járási Ügyészség azt a 46 éves nőt, aki egy balassagyarmati óvodában két óvodást is megvert – közölte az ügyészség.

Az eset még májusban történt: a vádlott az egyik délután elment az óvodába, ahová a gyermeke is járt, és az udvaron játszó egyik óvodás kezére ráütött amiatt, mert az korábban megkarmolta a nő gyerekének kezét. Ezután bement az épületbe, és az egyik csoportból kihívott egy másik óvodást, őt is megszidta, majd az ő kezére is ráütött a gyerekét érő sérelem miatt. A vádlott óvodában tanúsított magatartása alkalmas volt arra, hogy másokban – különösen a gyermekekben – megbotránkozást és riadalmat keltsen.

A bűncselekmény elkövetését beismerő vádlottat az ügyészség röviddel a történtek után bíróság elé állította. A Balassagyarmati Járásbíróság az ügyészi indítvánnyal egyezően állapította meg a vádlott bűnösségét, és 30 000 forintos pénzbüntetésre ítélte, valamint kötelezte a 15 000 forintos bűnügyi költség megfizetésére.