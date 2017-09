Pszichiátriai kezelés alatt állt az ISIS-hez csatlakozni szándékozó móri férfi

Mindent megbánt és sajnálkozott rendőrségi vallomásában az a két huszonéves fiatal, akik csatlakozni akartak az Iszlám Állam (ISIS) nevű terrorszervezethez, ezért őket terrorcselekmény előkészületével vádolják. Perük ma kezdődött a Székesfehérvári Törvényszéken, amelyre az előzetes letartóztatásban lévő elsőrendű vádlott, a 26 éves F. Viktor bilincsben és vezetőszáron, társa, a 21 éves Sz. Dániel másodrendű vádlott viszont szabadlábon, fekete öltönyben érkezett – leginkább egy ijedt gimnazista benyomását keltve. Bár egyikük sem tett vallomást, rendőrségen tett nyilatkozataikból kiderült, csak F. Viktor szándékaiban lehet felfedezni komolyságot, ő ugyanis Törökországig jutott, ott fogták el a török rendőrök. Azonban rendőrségi vallomásából kiderült, hogy a nőtlen, munkanélküli, családjával élő móri férfi pszichiátriai kezelés alatt állt Székesfehérváron, depressziójára és szorongására különböző gyógyszereket is szedett, valamint öngyilkosságot is megkísérelt saját bevallása szerint. A szabadlábon védekező Sz. Dániel csak azóta jár egy pannonhalmai pszichológushoz, amióta a pártfogója erre kötelezte.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

F. Viktor azt vallotta, hogy rossz családi körülményei, kilátástalan helyzete miatt akart az Iszlám Államhoz csatlakozni, mert szeretett volna egy közösséghez tartozni. A terrorszervezetről először egy reggeli rádiós műsorban hallott, addig nem is tudta, mi folyik Szíriában. Nem az eszmeiség vagy a vallás vonzotta, csak tetszettek neki az ISIS interneten látott propagandavideói. Az egyiket meg is említette, ezen egy iraki terepjárót robbantanak fel a terroristák. F. Viktor állítása szerint nem lépett kapcsolatba a terrorcsoporttal, azonban ennek ellentmond egy későbbi kijelentése. Internetes beszélgetésbe kezdett egy szíriai riportfilm videója alatt egy felhasználóval, aki azt ajánlotta neki: jöjjön Szíriába, és ott segítsen megvédeni egy szír kormányerők által ostromlott várost, amiért pénzt is kap. A vádlott állítása szerint visszakozott, de később mégis megvette a repülőjegyet, és a vádirat szerint 2015 januárjában Isztambulba repült. Mindössze 100 ezer forint volt nála. Egy isztambuli szállodában megpróbált kapcsolatba lépni az interneten megismert szír férfival, aki – bár a vádirat erre nem utal – akár az ISIS toborzója is lehetett. A kontakt azonban nem jelentkezett, így F. Viktor délnek indult tömegközlekedéssel a szír határ felé, közben 2-3 éjszakát is az utcán töltött.

Végül török civil ruhás titkosrendőrök fogták el egy határközeli város padján üldögélve, mert gyanúsnak találták. Állítása szerint a török börtönben lelki és fizikai bántalmazás érte rabtársai részéről, mert nem volt hajlandó muszlim módra velük imádkozni. Emiatt ki is ábrándult az iszlámból állítása szerint.

A szintén nőtlen, munkanélküli, 8 általános iskolai osztályt végzett Sz. Dániel a rendőrségen először következetesen tagadott mindent, de később szinte mindent bevallott. Bár egykedvűen, szinte érzelemmentesen válaszolgatott a rendőri kérdésekre. A fiatal férfi ellen egyébként állatkínzás vétsége miatt is folyik büntetőeljárás. Magáról azt vallotta, hogy nem túl eszes, amikor viszont a Gyakorikérdések.hu-n megismerkedett meg F. Viktorral (az oldalra egy mexikói pankrátor nevével regisztrált), már tudta, hogy az ISIS terrorszervezet, ahová be akart állni katonának. Új életet akart kezdeni, valami kiutat keresett, de állítása szerint nem érdekelte az iszlám, nem vallásos. Azt állította, nem tudott volna Szíriába menni, mert nincs rá pénze. Ennek ellenére arról kérdezte az interneten F. Viktort, hogyan lehet csatlakozni a terrorszervezethez. Mivel nem volt útlevele sem, a terve kútba esett.

A 26 éves F. Viktort bilincsben és vezetőszáron kísérték a tárgyalásra Fotó: Balogh Dávid / Magyar Nemzet

Sz. Dánielt terrorcselekménnyel való fenyegetéssel is vádolják, mivel 2016 júliusában Mohamedmagyar néven regisztrált a Facebookon, majd Vona Gábor Jobbik-elnök profilján kommentelt többször is, amelyben terrortámadások elkövetését helyezte kilátásba. Arra buzdított, hogy aki csatlakozni akar az ISIS-hez, írjon neki.

„Ennek a bolygónak az ura az ISIS lesz, csak idő kérdésre, mikor lesz a kalifa lesz a vezérünk. Hamarosan bekövetkezik a katasztrófa, szerzek egy kamiont, aztán futhatnak az emberek. Hamarosan megismeritek a nevem. A nyakba lesz szúrva a kés” – írta profilja mögé rejtőzve Sz. Dániel.

A rendőrségen azonban azt vallotta, nem voltak komolyak a szándékai, csak bosszantani, idegesíteni akarta az embereket. Vona Gábor ezután ügyvédjén keresztül tett feljelentést ismeretlen tettes ellen.