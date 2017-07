Rendőrök vitték el S. Ábelt

Rendőrök vitték be pénteken S. Ábelt – írja a 24.hu. A házi őrizetben lévő férfit a XI. kerületből állították elő, és a portál információi szerint azóta őrizetbe is vették. Az még kérdéses, mi történt, ám úgy tudják, bűnügyi technikusokat és tűzszerészeket is hívtak a helyszínre, és jelenleg is áll rendőrautó a ház előtt. Az MTI péntek este ugyancsak azt írta, hogy elfogták S. Ábelt a XI. kerületben.

A 444.hu korábban közölte, hogy rendőri akció zajlik a Bogdánfy úton, és TEK-esek jelentek meg a helyszínen. A portált arról tájékoztatták, hogy egy rablás előkészületével gyanúsított férfit fogtak el.

S. Ábel idén márciusban négy és fél év börtönbüntetést kapott jogerősen a Fővárosi Törvényszéktől, de még nem vonult be. Azzal vádolták, hogy többször belelőtt egy gyorsétterem mennyezetébe a Móricz Zsigmond körtéren még 2013-ban. Az ítélet előtti tárgyalási napon azzal érvelt, hogy nem ő látszik a felvételeken, amelyek szerinte rossz minőségűek, és közölte: ha nem kap felmentő ítéletet, az Alkotmánybírósághoz fordul – idézi fel a 24.hu.