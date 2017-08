Rendőrség: Nem lehetett őrizetbe venni M. Richárdot

Nem tetszik a Budapesti Rendőr-főkapitányságnak, hogy „hangulatkeltő” cikkek, a szabályos hatósági eljárást sem ismertető anyagok jelentek meg a Dózsa György úton gázoló M. Richárd ügyében, és közleményben fejtik ki, miért nem járhatott el másként a rendőrség.

Mint arról lapunk több cikkben is beszámolt, a kecskeméti maffiaperben jogerősen elítélt férfi május 15-én egy bérelt Mercedes-Benz kabrióval bőven óránkénti 100 kilométer feletti sebességgel csapódott bele egy Citroenbe, amely egy buszmegállóba csapódott – a balesetben ketten meghaltak, öten megsebesültek.

Az is kiderült, hogy M. Richárd jogosítvány nélkül vezetett, vizeletében később kokainmaradványokat találtak. A férfi ráadásul a tragédia után is újra autóba ült – majd a az ügyében zajló nyomozás ellenére nyaralni ment a Seychelle-szigetekre, egy más ügyben súlyos testi sértéssel gyanúsított barátnőjével.

A BRFK hangsúlyozza: kizárólag a hatályos jogszabályok alapján végezheti és végzi tevékenységét, beleértve ebbe a büntetőeljárásokat is.

A balesetet követően a rendőrségnek nem volt törvényi lehetősége egyik gépjármű vezetőjének – így a Citroen sofőrjének – őrizetbe vételére sem, hiszen a balesetet követően nem állt fenn velük szemben bűncselekmény megalapozott gyanúja.

A hatóságnak először a felelősséget megalapozó személyre szóló bizonyítékokat kell begyűjtenie, ezek hiányában nem korlátozhatja a személyi szabadságot. Tekintettel arra, hogy a balesettel összefüggésben a személyre szóló megalapozott gyanú közléséhez szükséges adatok a szakvélemények elkészültével jutottak a nyomozóhatóság birtokába, őrizetbe vételre és személyi szabadság korlátozására közvetlenül a balesetet követően nem kerülhetett sor – írják közleményükben.

Hogy miért tartott több mint két hónapig az igazságügyi szakvélemények elkészítése, arról csak annyit írnak, hogy a folyamat időigényes, és a hatóság nem tudja felgyorsítani.

A BRFK megerősítette hogy M. Richárd a baleset idején is után is jogosítvány nélkül vezetett – és hozzáteszik, hogy intézkedtek is, a férfi ellen szabálysértési eljárást folytattak le, és pénzbírsággal sújtották.

A hatóság szerint azonban a szabálysértési őrizetbe vételre ezekben az esetekben sem kerülhetett sor, mert az engedély nélküli járművezetés elzárással nem sújtható, szabálysértés és szabálysértési őrizet csak az elzárással is büntethető szabálysértések esetében alkalmazható szankció.

„A rendőrségi gyakorlat következetes. Tevékenységét törvényesen, a vonatkozó jogszabályok betartásával végzi, a büntetőeljárás során őrizetbevételt csak a személyre szóló bizonyítékok alapján és a törvényi feltételek fennállása esetén alkalmazhat” – áll a közleményben.

A rendőrség így végső soron magyarázatot ad arra, hogyan pihenhetett több futó eljárás ellenére is egy turistaparadicsomban a büntetett előéletű, kigyúrt férfi, aki jelenleg házi őrizetét tölti, és nyomkövetőt sem visel.