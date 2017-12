Tetőket sodort le, fákat döntött ki az éjszakai vihar

Több mint ötven helyszínre riasztották a tűzoltókat hétfőn éjjel Győr-Moson-Sopron megyében a rendkívül erős, helyenként 100 kilométer/órás szél miatt; leginkább kidőlt fákhoz, lehasadt faágakhoz és megrongált épületekhez kellett kivonulniuk.

A megyei katasztrófavédelem beszámolója szerint Kóny és Koroncó közelében, Markotabödögén, Győrújbaráton, Dunaszegen, Ikrény és Rábapatona között is több helyen fák dőltek az útra. Sopronban egy többemeletes épület tetőszigetelését kezdte meg a szél, ahogy Mosonmagyaróváron és Győrben is. Kapuváron egy épület ablakai kitörtek, Győrben és Nyúlon pedig buszmegállókat is megrongált a szél, a lezuhanó faágaktól, törmelékektől pedig autók károsodtak.

Jelenleg a Győr-Szabadhegy vasútállomás közelében dolgoznak a győri hivatásos tűzoltók, ahol több száz négyzetméternyi bádoglemezt tépett le a vihar – írja az MTI.

A vihar gondokat okozott a Pest megyei Csévharaszton is: egy 20 méter magas fenyőfa dőlt villanyvezetékre a település határában, emiatt 300 háztartásban órákon át nem volt áram.

Az Országos Meteorológiai szolgálat keddi előrejelzése szerint a melegfront előfutáraként érkező szél enyhülni fog, de még így is lesz ereje: a Dunántúl nyugati, északi részén időnként viharos (60-75 kilométer/órás) széllökések várhatóak, akár egy-egy 75-85 kilométer/órás szélroham sem kizárt.