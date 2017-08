Tinédzser rúgta le az 1-es villamosról egy fiatal lány kutyáját

Egy 15 év körüli fiú rúgott le az 1-es villamosról egy gazdája mellett álló kutyát a népligeti megállóban tegnap éjszaka. Az állat gazdája, egy fiatal, kutyakiképzőként is dolgozó lány ezután belerúgott az elkövetőbe, aki szintén leesett a villamosról. A jármű azonban továbbment, így a gazdája nem tudott leszállni a kutyájához. A lány kétségbeesett Facebook-posztban kérte a támadót vagy a kutya megtalálóját, hogy akár pénz ellenében is szolgáltassa vissza az ebet. Telefonon értük el a 4 éves belga juhászkutya gazdáját:

„A kutyámon póráz, nyakörv, hám és szájkosár is volt, békésen állt mellettem az ajtónál. Két megállóval a Népliget előtt szállt fel négy, szerintem 15 és 17 év közötti fiú. Egyikük szó nélkül mellém lépett a népligeti megállóhoz érve, majd amikor kinyílt az ajtó, belerúgott a kutyámba, aki kiesett a villamosból. Ekkor az első reakcióm az volt, hogy belerúgtam a rugdosóba, aki szintén kiesett az ajtón. A villamos ekkor elindult, a rugdosó fiú befutott a parkba, én pedig fennmaradtam a másik hárommal. Kérdőre vontam őket, de csak vigyorogtak. Senki sem segített, egyik utas sem szólt semmit, csak a telefonjukkal babráltak vagy kibámultak az ablakon. Amikor visszamentem a kutyáért a Népligethez, már nem volt ott” – mesélte az állat gazdája, aki azt sem zárta ki, hogy a kutyát el akarták rabolni, hogy eladják. A lány folytatja a keresést, de egyelőre nem tett rendőrségi feljelentést. A kutatásban önkéntes állatvédők is segítenek neki, a Népliget mellett a környékbeli utcákat is átnézték. A kutya idegenekkel nem barátságos, Zoi névre hallgat. Ha látja, hívja a gazdáját a 06-20-299-4282 telefonszámon.

Az 1-es villamos – különösen a vonal Stadionok és Népliget megállók közötti szakasza – a korábbi években sem volt a legbiztonságosabb tömegközlekedési eszköz, de az utóbbi időben megszaporodtak az erőszakos esetek. A Bors számolt be róla, hogy múlt hét szerdán brutálisan megvertek egy fiatal nőt az 1-es villamos Stadionok megállójánál. Délután hazafelé tartott a munkahelyéről a 25 éves F. Kinga, amikor egy fiatal pár női tagja így szólt hozzá: „Jobb lesz, ha arrébb mész!” A mondat elhangzása után a nőt kísérő férfi F. Kingához lépett, és teljes erővel arcon ütötte. Ő hiába próbálta lenyugtatni támadóját, az ütlegelés folytatódott, amihez csatlakozott a kötözködő nő is, aki Kinga arcát is összekarmolta, haját megtépte. A megtámadott nő szerencséjére egy férfi utas a segítségére sietett, a támadók pedig elmenekültek.

A Magyar Nemzet múlt heti riportjában megírta, a népligeti metróaluljáróban és a parkban gyülekeznek az olcsó, szintetikus drogokra, herbálra és egyéb kábítószerre áhítozó és azt fogyasztó, főként állami gondozásból kiszökő vagy szimplán távozó fiatalok. A Hős utcai villamosmegálló környéke, illetve a Pongrácz úti lakótelep pedig annyira veszélyes, hogy köztudott: a taxisok nem mernek utasokat felvenni a környéken. Így az 1-es villamos – hiába kamerázták be az új CAF-villamosokat – továbbra is veszélyes, főleg az egyedül utazók számára.