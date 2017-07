Tizenegy évet kapott a százmilliókkal zsonglőrködő betörő

Tizenegy éves börtönbüntetésre ítélt a Debreceni Járásbíróság hétfőn nem jogerősen egy korábban cirkuszi artistaként dolgozó férfit, aki házakba, lakásokba tört be Debrecenben és az ország több városában, főként ékszereket, órákat és jelentős összegű készpénzt lopott. A betörésekben részt vett felesége és két felnőtt lánya is, ők öt év letöltendő, illetve két-két év felfüggesztett börtönbüntetést kaptak.

Veszprémyné Szajkó Márta, a Debreceni Törvényszék sajtószóvivője az ítéletről beszámoló, az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: a járásbíróság V. Károlyt 73-rendbeli lopás bűntettében és 5-rendbeli lopás vétségében mondta ki bűnösnek, ezért őt halmazati büntetésül 11 év börtönbüntetésre ítélte. Ugyanakkor elrendelte a két korábbi jogerős ítéletben rá kiszabott hat-hat hónap fogházbüntetés utólagos végrehajtását is, mivel jelen ügy egyes cselekményeit azok próbaideje alatt követte el.

V. Károly főként családi házak emeleti ablakait, teraszajtóit felfeszítve jutott be az otthonokba. Képes volt úgy mozogni, hogy a mozgásérzékelők ne észleljék, így a riasztók legtöbbször nem jeleztek. Általában ékszereket, órákat, készpénzt vitt el a tulajdonosoktól.

Egy debreceni családi házban megtalálta a széf kulcsát, így onnan arany ékszereket és több millió forintot kivett. Egy másik debreceni család házából 12 millió forint készpénzzel, brillköves gyűrűkkel és értékes órákkal távozott. Volt, ahol kicsavarozta a széfet, vagy lefeszítette a falról, máshol a fésülködőasztal fiókjában talált egymilliós karórát és több millió forint értékű ékszert. Egy szegedi házból, ahol felfeszítette a bútorszéfet, 35 millió forint értékű ékszerrel, aranytömbbel távozott. Egy szentesi ingatlanból 40 millió forintnyi értéket vitt el.

V. Károly összesen csaknem 365 millió forint értékű vagyont szerzett a betörések során, a rongálásokkal pedig több mint 1,2 millió forintos kárt okozott. A férfit 2015 júniusában fogták el Debrecenben.

Az ügy másodrendű vádlottját – V. Károly feleségét – a bíróság öt év börtönre, a harmad- és negyedrendű vádlottakat – a házaspár felnőtt gyermekeit – két-két év négy évre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték társtettesként elkövetett orgazdaság miatt.

A harmadrendű vádlottat egymillió forint vagyonelkobzásra is ítélte a járásbíróság. Mivel az elsőrendű vádlottnak elvileg semmiféle tulajdon nincs a birtokában, a másod-, harmad- és negyedrendű vádlottak csaknem 260 millió forint értékű ingó és ingatlan vagyontárgyainak zár alá vételét és csaknem 51 millió forint értékű bűnjeltárgyak lefoglalását fenntartotta a bíróság a vagyonelkobzás, a megítélt polgárjogi igények, a bűnügyi költség és az államot megillető, jelentős összegű illeték biztosítására.

Az elsőrendű vádlottnak, V. Károlynak, a feleségének, V.-né H. Erikának és két lányuknak 2013 januárja és 2015 júniusa között munkahelyük, rendszeres legális jövedelmük nem vagy alig volt, a családfő által elkövetett bűncselekményekből származó vagyonból tartották el magukat.

A közlemény szerint a büntetőtanács elnöke az ítélet szóbeli indokolásakor elmondta: V. Károly „utazó” bűnözőként tevékenykedett, mindenütt hasonló módszert alkalmazott, kondíciója alkalmassá tette arra, hogy akár emeletekre is felmásszon. Profizmusára utalt az is, hogy a kiemelkedő értékű tárgyaknál – mint például az órák – azok dobozát és az eredetiséget igazoló tanúsítványokat is elvitte.

Az ügyész valamennyi vádlott esetében súlyosításért fellebbezett, az elsőrendű vádlott és védője felmentésért és enyhítésért, a többi vádlott védője felmentésért jelentett be fellebbezést.