Továbbra is eltűntként keresik a valóságshow-ból ismert Fannit

Hétfőn mi is beszámoltunk arról, hogy a Blikk információi szerint a ValóVilágból ismert Novozánszki Fanni már nincs életben. A Blikknek a tragikus hírt az eltűnt nő édesanyja is megerősítette. A lap arról számolt be, hogy úgy tudják, Novozánszki Fanni szüleit behívták a rendőrségre, ahol elmondták nekik, hogy információik szerint a lányuk halott. Testét még nem találták meg, de biztosak benne, hogy már nincs életben.

A Police.hu oldalon viszont továbbra is elérhető a nyilvános körözés a lány adataival. A helyzet tisztázása érdekében megkerestük a rendőrséget, és megkérdeztük, tévesek voltak-e a hétfői értesülések. Amint választ kapunk, frissítjük cikkünket.

A nő november 20-án tűnt el otthonából, édesanyja szerint pedig az azt megelőző időszakban egyre szokatlanabbul viselkedett. Az eltűnés körülményei is gyanúsak voltak: magára hagyta kutyáit, a lámpák égve maradtak, és találtak elásva egy fekete noteszt, amelybe a hírek szerint prostituáltként dolgozó nő a kuncsaftjai neveit írta.

A huszonnégy éves Novozánszki eltűnésével kapcsolatban a hírek szerint korábban már őrizetbe vettek egy volt MSZP-s képviselőjelöltet, akit személyi szabadság megsértésével gyanúsítottak meg.