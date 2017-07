Új eljárást akar a 28 évre ítélt Portik Tamás védője

Perújítást kérnek a Kúriától Portik Tamás védői – írja a Magyar Idők. A két ügyben – felbujtóként elkövetett – emberölés miatt összesen 28 év fegyházra ítélt vállalkozó egyik ügyvédje, Szikinger István a lapnak azt mondta: az úgynevezett Aranykéz utcai ítélet ügyében még augusztusban benyújtja a kérelmet, a másik eljárásban, az úgynevezett Prisztás-gyilkosság ügyében pedig egyeztet a másik ügyvéddel, aki várhatóan szintén kérni fogja a perújítást.

Szikinger egyebek mellett arra hivatkozik, hogy mind az Aranykéz utcai perben, mind a Prisztás-perben tanúvallomást tett Portik egykori bizalmasa, K. Györgyi, de a vallomását az Aranykéz utcai ügyben a bíróságok kizárták a bizonyítékok közül, mivel megkérdőjeleződött a szavahihetősége. A Prisztás-gyilkosság ügyében viszont éppen K. Györgyi vallomása alapján kapott 15 év fegyházat az egykori vállalkozó. Az ügyvéd szerint ezt az ellentmondást csak perújítással lehet feloldani.

Az ügyvéd azt is állítja: az Aranykéz utcai robbantás ügyében a védelem jogait olyan mértékben korlátozták, hogy annak orvoslása elengedhetetlen. „Védencemet egyetlen vallomás, a szlovák bűnöző, Milos Kastan vallomása alapján ítélték el felbujtóként, ám a védelem nem tehetett fel kérdéseket a tanúnak” – mondja Szikinger.

A két évtizeddel ezelőtti alvilági leszámolássorozat egyik első gyilkossága volt 1996-ban Prisztás József meggyilkolása. A vállalkozó a vád és az ítélet szerint is elszámolási vitába került Portik Tamással, aki megbízást adott a megölésére. Ezután szinte mindennaposak voltak a leszámolások és robbantások. 1998-ban a budapesti Aranykéz utcában nagy erejű pokolgép robban, amelynek célpontja a rendőrségnek vallomást tevő Boros József vállalkozó volt, de három civil is meghalt. A vád és az ítélet szerint ezt a támadást is Portik rendelte meg.

Portikot Prisztás meggyilkolása miatt ítélték 15 év fegyházra, míg az Aranykéz utcai robbantás miatt 13 év fegyházat kapott jogerősen. Ez utóbbi perben azért nem kapott életfogytiglant, mert a másodfokú ítélet szerint nem tudta, hogy a végrehajtó, Jozef Rohác felrobbantja az áldozatot, ezzel megölve még három járókelőt.